Es uno de los mejores teléfonos que ha lanzado Samsung este 2025 y su precio ha bajado al mínimo
No hay duda que el Galaxy A56 de Samsung es uno de los mejores equipos de gama media. Sin embargo, ahora lo puedes comprar por una mínima inversión.
Los teléfonos de Samsung son algunos de los equipos Android más valorados y muchos de ellos figuran en el TOP de los más vendidos y también de los smartphones más potentes.
Para este 2025, Samsung presentó su teléfono premium, el Galaxy S25 Ultra, pero también mostró su emblemático gama media, el Galaxy 56 5G, un equipo bastante sobresaliente con cámaras de 50MP con IA y una batería con carga de 45W.
PUEDES VER: iPhone 17 vs. Galaxy S25: cuál de estos gama alta tiene mejor cámara, procesador y vale menos
Si bien el Samsung Galaxy A56 fue lanzado con un precio de 1900 soles, luego de algunos meses su precio ha bajado demasiado, a tal punto que para septiembre de este 2025 lo puedes encontrar por 1100 soles en algunos distribuidores locales. ¿Vale la pena comprarlo? Aquí te vamos a revelar todas las especificaciones para que sepas si será tu mejor compra.
En primer lugar debes saber que el Samsung Galaxy A56 tiene una pantalla de tipo Super AMOLED con 6.7 pulgadas con una resolución FullHD, además de una tasa de refresco de 120Hz y una protección Gorilla Glass Victus+.
El Samsung Galaxy A56 es uno de los mejores Android. Foto: Weibo
Si hablamos de potencia, el gama media de Samsung tiene un procesador bastante eficiente, el Exynos 1580, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria. Además, su batería es de 5000 mAh y carga de 65W.
Sin embargo, uno de los apartados más valiosos del Samsung Galaxy A56 es el fotográfico, ya que este teléfono llega con sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. Si bien podrás grabar en 4K solo será a 30fps y 1080 px a 60fps.
Lo mejor de todo es que este Samsung Galaxy A56 tiene funciones con Inteligencia Artificial y además su precio se ha reducido en un 30%, pese a ser un teléfono de estreno.
