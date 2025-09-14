¿Por qué comprar el Galaxy A56, si este teléfono de gama alta de Samsung es mucho más potente y cuesta lo mismo?

Este 2025, ha sido uno de los mejores años para Samsung puesto que la firma coreana ha presentado algunos de sus mejores modelos, el Galaxy S25 Ultra, el Galaxy A56, el Galaxy S25 Edge y el Galaxy Z Fold 7. Sin embargo, debido a que estos teléfonos cuentan con tecnología de punta son bastante costosos, por lo que miles de usuarios buscan alternativas mucho más económicas pero igual de potentes.

Si quieres comprar un smartphone de alta calidad pero que no cueste demasiado dinero, entonces el Galaxy S24 Fan Edition será la mejor alternativa, ya que pertenece a la gama alta y tiene un precio demasiado bajo. ¿Qué características tiene? Ahora lo sabrás.

Galaxy S24 Fan Edition: ficha técnica completa

El Galaxy S24 FE o Fan Edition es un smartphone de gama alta que posee un rendimiento bastante elevado y cámaras de alta definición. Uno de sus atributos más importantes es su pantalla de tipo Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 1900 nits.

Si hablamos de potencia, este Samsung de gama alta tiene un procesador Exynos 2400e, acompañado de 8GB de RAM, además de 512GB de memoria en su versión más potente y una batería de 4700 mAh con 25W de carga por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Galaxy S24 Fan Edition de Samsung. Foto: composición/www.digitec.ch

Sin embargo, uno de los atributos más importantes es el juego de cámaras del Galaxy S24 FE, ya que este teléfono llega con cámara de 50MP, un gran angular de 12MP, un telefoto de 8MP y selfie 10MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60fps, sino tomar fotografías tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene el Galaxy S24 FE? Si quieres comprar este equipo ya lo puedes conseguir a 1744 soles, unos 500 dólares en el mercado internacional.