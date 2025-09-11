- Hoy:
Galaxy S25 Ultra vs. iPhone 17 Pro Max: ¿cuál de estos teléfonos TOP me conviene comprar este 2025?
Apple acaba de lanzar el potente iPhone 17 Pro Max y Samsung tiene en su catálogo al poderoso Galaxy S25 Ultra. Conoce cuál de estos modelos vale la pena comprar por calidad y precio.
En enero del 2025, Samsung presentó su nuevo teléfono premium, el Galaxy S25 Ultra, uno de los Android más potentes del mundo, el cual no solo llega con el procesador Snapdragon 8 Elite, sino que además incluye una de las cámaras más sofisticadas con sensor de 200MP y resolución 8K.
Por su parte, este martes 9 de septiembre, Apple finalmente reveló el aspecto y características del iPhone 17 Pro Max, su teléfono con triple cámara de 48MP y resolución 4K a 120fps y su procesador más avanzado: el Apple Bionic A19 Pro.
PUEDES VER: ¿Por qué comprar el iPhone 17 Pro Max si este Galaxy S25 Ultra tiene cámaras 8K, 1TB, pantalla 6.9'' y cuesta la mitad?
¿Cuál de estos teléfonos premium me conviene comprar? ¿Cuál de estos dispositivos vale la pena por las especificaciones que maneja? En esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles de estos potentes equipos, cuya diferencia más importante es que uno tiene sistema Android y el otro iOS.
Galaxy S25 Ultra vs. iPhone 17 Pro Max: versus de especificaciones
Para saber cuál de estos equipos vale la pena, es decir Galaxy S25 Ultra o iPhone 17 Pro Max, vamos a comparar sus características técnicas como pantalla, batería, cámaras, procesador, sistema operativo, entre otras especificaciones. De ti dependerá definir tu compra.
|Características
|iPhone 17 Pro Max
|Galaxy S25 ULTRA
|Dimensiones
|16,34 x 7,8 x 0,88 mm
|162,8 x 77,6 x 8,2mm
|Peso
|231 gramos
|218 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,9 pulgadas
Panel OLED Super Retina XDR
460 ppp
|6,9 pulgadas
Resolución Quad HD+
AMOLED LTPO
120 Hz
Gorilla Glass Armor 2
|Resolución y densidad
|2.868 x 1.320 píxeles
|3120 x 1440 pixeles
|Procesador
|Apple A19 Pro
|Snapdragon 8 ELITE by Galaxy
|Memoria RAM
|8GB RAM
|12 GB
|Sistema operativo
|iOS 26
|One UI 7.0 - Android 15
|Almacenamiento interno
|256 y 512 GB / 1 TB y 2 TB
|256GB/ 512 GB/ 1TB
|Cámaras
|Principal: 48 Mpx f/1,78, sensor estabilizado
Gran angular: 48 Mpx f/2,2
Teleobjetivo 4x óptico de 48 Mpx, sensor estabilizado y
Selfie: 18 MP, f/1.9
|Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 50 MP, f/1.9
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Batería
|4800 mAh - 5000 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C
|5.000mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
|Precio
|Desde 1200 dólares, 4200 soles
|Desde 1000 dólares, 3500 soles
|Otros detalles
| Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
|5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
S-Pen integrado
Samsung Dex
