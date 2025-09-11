Galaxy S25 Ultra vs. iPhone 17 Pro Max: ¿cuál de estos teléfonos TOP me conviene comprar este 2025?

En enero del 2025, Samsung presentó su nuevo teléfono premium, el Galaxy S25 Ultra, uno de los Android más potentes del mundo, el cual no solo llega con el procesador Snapdragon 8 Elite, sino que además incluye una de las cámaras más sofisticadas con sensor de 200MP y resolución 8K.

Por su parte, este martes 9 de septiembre, Apple finalmente reveló el aspecto y características del iPhone 17 Pro Max, su teléfono con triple cámara de 48MP y resolución 4K a 120fps y su procesador más avanzado: el Apple Bionic A19 Pro.

¿Cuál de estos teléfonos premium me conviene comprar? ¿Cuál de estos dispositivos vale la pena por las especificaciones que maneja? En esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles de estos potentes equipos, cuya diferencia más importante es que uno tiene sistema Android y el otro iOS.

Galaxy S25 Ultra vs. iPhone 17 Pro Max: versus de especificaciones

Para saber cuál de estos equipos vale la pena, es decir Galaxy S25 Ultra o iPhone 17 Pro Max, vamos a comparar sus características técnicas como pantalla, batería, cámaras, procesador, sistema operativo, entre otras especificaciones. De ti dependerá definir tu compra.