Final de la Copa Sudamericana será en Paraguay

Galaxy S25 Ultra vs. iPhone 17 Pro Max: ¿cuál de estos teléfonos TOP me conviene comprar este 2025?

Apple acaba de lanzar el potente iPhone 17 Pro Max y Samsung tiene en su catálogo al poderoso Galaxy S25 Ultra. Conoce cuál de estos modelos vale la pena comprar por calidad y precio.

Daniel Robles
Conoce las características, diferentes y similitudes entre el Galaxy S25 Ultra de Samsung y iPhone 17 Pro Max de Apple.
Conoce las características, diferentes y similitudes entre el Galaxy S25 Ultra de Samsung y iPhone 17 Pro Max de Apple.
En enero del 2025, Samsung presentó su nuevo teléfono premium, el Galaxy S25 Ultra, uno de los Android más potentes del mundo, el cual no solo llega con el procesador Snapdragon 8 Elite, sino que además incluye una de las cámaras más sofisticadas con sensor de 200MP y resolución 8K.

Por su parte, este martes 9 de septiembre, Apple finalmente reveló el aspecto y características del iPhone 17 Pro Max, su teléfono con triple cámara de 48MP y resolución 4K a 120fps y su procesador más avanzado: el Apple Bionic A19 Pro.

El Galaxy S25 Ultra se ha convertido en la mejor alternativa al iPhone 17 Pro Max, ya que es igual de potente, tiene cámaras 8K y es más barato.

PUEDES VER: ¿Por qué comprar el iPhone 17 Pro Max si este Galaxy S25 Ultra tiene cámaras 8K, 1TB, pantalla 6.9'' y cuesta la mitad?

¿Cuál de estos teléfonos premium me conviene comprar? ¿Cuál de estos dispositivos vale la pena por las especificaciones que maneja? En esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles de estos potentes equipos, cuya diferencia más importante es que uno tiene sistema Android y el otro iOS.

Galaxy S25 Ultra vs. iPhone 17 Pro Max: versus de especificaciones

Para saber cuál de estos equipos vale la pena, es decir Galaxy S25 Ultra o iPhone 17 Pro Max, vamos a comparar sus características técnicas como pantalla, batería, cámaras, procesador, sistema operativo, entre otras especificaciones. De ti dependerá definir tu compra.

CaracterísticasiPhone 17 Pro MaxGalaxy S25 ULTRA
Dimensiones 16,34 x 7,8 x 0,88 mm 162,8 x 77,6 x 8,2mm
Peso231 gramos218 gramos
Pantalla y dimensiones6,9 pulgadas
Panel OLED Super Retina XDR
460 ppp 		6,9 pulgadas
Resolución Quad HD+
AMOLED LTPO
120 Hz
Gorilla Glass Armor 2
Resolución y densidad2.868 x 1.320 píxeles 3120 x 1440 pixeles
ProcesadorApple A19 ProSnapdragon 8 ELITE by Galaxy
Memoria RAM8GB RAM12 GB
Sistema operativoiOS 26One UI 7.0 - Android 15
Almacenamiento interno 256 y 512 GB / 1 TB y 2 TB 256GB/ 512 GB/ 1TB
CámarasPrincipal: 48 Mpx f/1,78, sensor estabilizado
Gran angular: 48 Mpx f/2,2
Teleobjetivo 4x óptico de 48 Mpx, sensor estabilizado y
Selfie: 18 MP, f/1.9		Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular:  50 MP, f/1.9
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
Batería4800 mAh - 5000 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C		5.000mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
PrecioDesde 1200 dólares, 4200 solesDesde 1000 dólares, 3500 soles
Otros detalles Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara 		5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
S-Pen integrado
Samsung Dex
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

