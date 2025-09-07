Olvídate del iPhone 17 Pro Max | Este Samsung tiene cámara de 200MP con IA, Snapdragon 8 Elite y bajó su precio en 50 %

Ya no falta nada para el lanzamiento oficial del nuevo iPhone 17 Pro Max, el teléfono más potente que Apple presenta para este 2025. Sin embargo, según las últimas filtraciones, este equipo costará entre 1200 a 1400 dólares, lo que lo convierte en uno de los smartphones más caros del mercado.

Es por ello que miles de usuarios están buscando alternativas igual de potentes pero más económicas y, para sorpresa de los fanáticos de Samsung, el Galaxy S25 Ultra, teléfono más potente de la marca coreana acaba de bajar al mínimo con un descuento de 50%.

Si bien el Galaxy S25 Ultra tiene sistema Android y no iOS como el iPhone 17 Pro Max, eso no significa que este teléfono sea malo. Muy por el contrario figura en el puesto 10 del TOP de los smartphones más potentes del mundo y ahora sabrás el motivo de este ranking.

Galaxy S25 Ultra: ficha técnica completa

La pantalla del Galaxy S25 Ultra es un panel Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con una resolución Quad HD+, además de 120Hz y una protección Gorilla Glass Armor 2.

Si hablamos de potencia, este teléfono Samsung llega con Snapdragon 8 Elite, 12GB de RAM, 512GB y 1TB de memoria, además de una batería de 5000 mAh con carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Galaxy S25 Ultra de Samsung. Foto: Samsung

Lo que más sobresale del Galaxy S25 Ultra es el juego de cámaras que maneja: sensor de 200MP con OIS, lente gran angular de 50MP, lente zoom 5X de 50MP, lente zoom 3X de 10MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar en 8K, sino que tendrás fotografías de alta calidad incluso en ambientes con poca luz.

¿Qué tanto cuesta el Galaxy S25 Ultra en septiembre del 2025? Sorprendentemente durante su lanzamiento este teléfono de Samsung llegó a costar 7000 soles, pero ahora lo puedes encontrar por 3600 soles en algunos servidores. Sin duda un precio más que aceptable para toda la tecnología que maneja este Android.