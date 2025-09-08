Con este Motorola de pantalla curva olvidarás al Samsung A36: 3 cámaras que graban en 4K, buena IA y hecho en CUERO

Este 2025, todos están expectantes de lo que haga Samsung y la salida del iPhone 17 Pro Max que está a la vuelta de la esquina, pero lo real es que la gama media es el segmento que más innovaciones está aportando al mercado de los smartphones, siendo el Motorola Edge 60 Fusion uno de sus grandes exponentes, a la vez de un diseño premium y precio accesible para todos.

Pantalla curva y procesador para jugar

El Motorola Edge 60 Fusion tiene una pantalla POLED de 6,5 pulgadas, respaldado con resolución FullHD+ de 2,712 x 1,220 píxeles, a la vez de una notable tasa de refresco de 120 hercios, a la vez de una densidad de píxeles por pulgada de 446 (ppp), brillo máximo de 4,500 nits y protección anticaídas Corning Gorilla Glass 7i.

Por otro lado, este celular incluye el procesador MediaTek Dimensity 7300 que rinde bien con la multitarea, a la vez que lo puede usar para jugar, aunque no es su mayor particularidad. Del mismo modo, su RAM es de 8GB con LPDDR4X, así como memoria interna de 256GB con tecnología uMCP para las descargas.

Mucha batería y Moto AI

Con el Motorola Edge 60 Fusion vas a tener batería para usarla por casi todo el día, contando con una potencia de 5,200mAh, pero cuando necesitas usarla más cuentas con carga rápida de 68W para que el dispositivo esté listo al 100 por ciento en unos 45 minutos.

Otro aspecto destacado del celular que hoy nos compete, es que incluye el sistema operativo Android 15 el cual viene desde el arranque con Moto AI, la inteligencia artificial de esta marca, la cual nos ayudará a tener buenos resultados en la cámara, a la vez de diversas herramientas para para el uso diario del mismo.

Además de esto, el Motorola Edge 60 Fusion nos trae una política de actualizaciones de 3 años para dar soporte al software, así como 4 años para los parches de seguridad.

Se puede sumergir y aguanta climas extremos

Si eres de las personas que tiene "manos de mantequilla" y los celulares se te caen, entonces el Motorola Edge 60 Fusion está pensado para ti, dado que tiene certificación IP68/IP69 para aguantar el polvo, la humedad, puedes sumergirlo en agua, a la vez de soportar sin problemas chorros de agua hasta los 80 grados.

Asimismo, tiene certificado militar MIL-STD-810H para no verse afectado por los calores extremos, los fríos bajo cero, a la vez de presiones importantes en alta latitudes.

Cámaras con buenas fotos y videos

Finalmente, las cámaras del Motorola Edge 60 Fusion nos darán resultados óptimos, ya que tiene lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular/macro de 12 megapíxeles y frontal de 32 megapixeles.

Del mismo modo, el video de este celular viene con grabación a resolución máxima de 4K a 30fps, en sus tres sensores, aunque la principal es la que cuenta con una estabilización decente que ayuda a tener mejores clips.

Precio del Motorola Edge 60 Fusion

Si te quieres comprar el Motorola Edge 60 Fusion, entonces en México lo adquieres desde los 5,429 pesos; en Perú desde los 1,269 soles; en Colombia desde los 1,094.050 pesos; en España desde los 299 euros (Motorola Store).