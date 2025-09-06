Este Motorola te hará olvidar a Samsung: pantalla POLED de 144Hz, RAM de 12GB, es acuático y está barato

En los últimos años, la gama media ha dado grandes saltos tecnológicos, acortando más la brecha entre estos dispositivos y los smartphones premium, ya que cuentan con especificaciones de alta calidad que vuelven locos a expertos y usuarios, siendo Motorola uno de los que estuvo al frente de esta innovación.

Por ello, hoy vamos reseñar el Motorola Edge 40 Neo, un potente smartphone que resiste el paso del tiempo, por lo que sigue siendo de los más buscados en su rango de precio y hoy lo vamos a conocer.

Características del Motorola Edge 40 Neo

Para comenzar, debemos decir que el Motorola Edge 40 Neo cuenta con colores patentados por Pantone, con versiones peach fuzz, azul, verde y negro, pesando entre los 170 y 172 gramos, con una pantalla curva AMOLED de 6,55 pulgadas, a la vez de resolución potente FullHD+ de 2,400 x 1,800 pixeles, junto con 402 de densidad de píxeles por pulgadas, una insuperable tasa de refresco de 144 hercios, compatibilidad con HDR10+, brillo máximo de 1,300 nits, sonido con Dolby Atmos y resistencia acuática con IP68.

En cuanto al rendimiento, nos topamos con el MediaTek Dimensity 7030, acompañado de RAM de 12GB con LPDDR4X, así como memoria interna hasta los 256GB. En tanto que su sistema operativo es Android 13 con 2 años de actualizaciones para software y 3 para parches de seguridad.

La autonomía del Motorola Edge 40 Neo es sorprendente, ya que viene con batería de 5,000mAh para usarlo por casi todo el día, a la vez de carga rápida de 68W para tenerlo listo al 100 por ciento en unos 45 minutos.

Por otro lado, la fotografía de este celular no brilla ante competidores como el Samsung A56, pero de igual manera nos dará resultados óptimos, ya que en la parte trasera cuenta con cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 13 megapíxeles y frontal de 13 megapíxeles.

Por su parte, la grabación de video del Motorola Edge 40 Neo lo hace en 4K a 30fps con la principal, el gran angular y cámara selfie, pero si deseas hacerlo en los 60fps lo conseguirás en los 1080p.

Motorola Edge 40 Neo: precio en 2025

Si te quieres comprar el Motorola Edge 40 Neo, en México lo puedes adquirir desde los 6,999 pesos; en Perú desde los 1,120 soles; en Colombia desde los 798.892 pesos; en España desde los 204 euros (idealo.es).