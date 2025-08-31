Resiste el agua caliente, procesador MediaTek potente, cámaras TOP y mejor precio que el Samsung S24 FE

La gama media se ha levantado como el sector más prometedor del mercado de celulares, por lo que los fabricantes ponen todas las carnes en el asador en el mismo, siendo Motorola uno de los precursores de la misma, por lo que en la actualidad, cuenta con un voluminoso catálogo de dispositivos que lo hacen más que bien, como es el caso del Motorola Edge 60.

Pantalla y procesador del Motorola Edge 60

Con un peso de 177,5 gramos y una pantalla curva POLED de 6,5 pulgadas, el Motorola Edge 60 incluye una notable resolución FullHD + de 2,712 x 1,220 píxeles, a la vez de una buena densidad de píxeles por pulgada de 446, mientras que su brillo máximo llega a los 4,500 nits e incluye protección anticaídas Gorilla Glass 7i.

El rendimiento de este terminal va muy bien con su chip MediaTek Dimensity 7300 que corre a la perfección con mucha apps abiertas al mismo tiempo, a la vez de correr juegos con mediana demanda gráfica (pero sin abusar). Su RAM es de 8GB y 12GB con LPDDR4X, la cual puedes ampliar con RAM Boost, mientras que su memoria interna va de los 256GB hasta los 512GB.

Foto y video del Motorola Edge 60

La cámara del Motorola Edge 60 nos ha sorprendido para su rango de precio, dado que tiene doble sensor trasero, con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un gran angular de 50 megapíxeles, teleobjetivo 3X de 12 megapíxeles, así como frontal de 50 megapíxeles.

Por su parte, el video de este celular solo puede grabar en 4K a 30fps, en todas sus cámaras; si quieres conseguir resultados a 60fps deberás bajar la resolución hasta los 1080p.

Batería y software del Motorola Edge 60

La batería del Motorola Edge 60 ha mejorado respecto a la generación anterior, dado que tiene una potencia de 5,200mAh para que te dure por casi todo el día, mientras su carga rápida es de 68W para que el terminal esté listo al 100 por ciento en unos 45 minutos.

Su sistema operativo de salida es Android 15, el cual viene integrado con Moto AI, la inteligencia artificial del fabricante estadounidense y que te ayudará a mejorar tus tomas fotográficas, pero también te será de mucha ayuda dentro de diversos apartados del celular.

Sin embargo, nos parece que su política de actualizaciones de 3 años para dar soporte a software y 4 a parches de seguridad es insuficiente, ya que en la otra orilla tenemos a Samsung y Honor en la gama media dando servicio por 6 o 7 años.

Resistencia y diseño del Motorola Edge 60

La resistencia es uno de los grandes puntos a favor del Motorola Edge 60, ya que incluye certificación IP68/IP69 para que resista el ingreso del polvo, humedad y agua, pudiendo sumergirse sin problemas hasta metro y medio, además de resistir chorros de agua caliente hasta los 80 grados.

Asimismo, trae certificado militar MIL-STD-810H, que hará de este celular extremadamente resistente a fríos bajo cero, pero también a calores extremos, a la vez de presiones intensas en latitudes muy elevadas.

En cuanto al diseño, el Motorola Edge 60 viene con cuero vegano en la parte trasera, luciendo colores muy bonitos gracias a Pantone como Gibraltar (Azul) y Shamrock (Verde).

Precio del Motorola Edge 60

Si te quieres comprar el Motorola Edge 60 este 2025, entonces en México lo puedes adquirir desde los 9,407 pesos; en Perú desde los 1,619 soles; en Colombia desde los 2,199.900 pesos; en España desde los 399 euros (MediaMarkt).