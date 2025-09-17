Samsung S25 fe vs. Samsung S24 fe: cuál es el mejor "gama alta barato" para comprar este 2025

Hasta el momento, la llamada gama alta económica es dominada históricamente por Xiaomi. Actualmente, la marca china lidera casi sola en este rango de precio con el Xiaomi 14T Pro, pero Samsung no se ha quedado atrás con el Galaxy S24 fe y busca posicionarse en este segmento con los que será el nuevo Samsung S25 fe que está a dos días de ser lanzado mundialmente.

Por ello, en la siguiente nota nos vamos a atrever a hacer una versus entre el Samsung S25 fe versus el Samsung S24 fe, los Fan Edition que, todo parece a indicar, a ser verdaderas leyendas en este sector que apasiona a los que quieren prestaciones premium, pero a precios mucho más accesibles.

Samsung S25 fe: características

El Samsung S25 fe viene con pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+ de 1,080 x 2,340 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 1,900 nits, protección Gorilla Glass Victus+. Procesador Exynos 2400, RAM de 8GB, ROM de 128GB/256GB/512GB. Cámara principal de 50MP con OIS, telefoto 3X de 8MP, ultra gran angular de 12MP, frontal de 12MP. Batería de 4,900mAh, carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 25W, carga inalámbrica reversible. Software OneUI 8 basado en Android 15 con Galaxy AI. Resistencia acuática IP68.

Samsung S25 fe: ventajas

En cuanto a la pantalla, se puede decir que el S25 fe y el S24 fe son lo mismo, lo que representa continuismo en este apartado de parte de Samsung. En cuanto al procesador, este celular tiene un chip más potente, que es el mismo que encontramos, por ejemplo, en el Samsung S24 Plus.

Las cámaras tienen ligeras mejoras en comparación al S24 fe, pero son mínimas, lo mismo que la batería que es levemente superior, pero si tiene una mayor carga rápida de 45W contra 25W.

No menor, es que trae de forma nativa soporte para inteligencia artificial con Galaxy AI, además de la inteligencia artificial de Google, conocida como Gemini.

Samsung S24 fe: características

El Samsung S24 fe tiene pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios, 385 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), brillo máximo de 1,900 nits, protección Gorilla Glass Victus+. Procesador Exynos 2400e, RAM de 8GB, ROM de 128GB/256GB/512GB. Cámara principal de 50MP, ultra gran angular de 12MP, telefoto 3X de 8MP, frontal de 10MP. Batería de 4,700mAh, carga rápida de 25W, carga inalámbrica de 15W, carga inversa. Software OneUI 6.1 basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.

Samsung S24 fe: ventajas

Si bien en el papel, el S25 fe tiene specs mejores, todo pinta que la gran ventaja del Samsung S24 fe es que, salvo pequeños detalles, no representará un salto generacional importante.

Sus pantallas son casi calcadas. Su chip está un paso atrás, pero sigue rindiendo igual de bien para videojuegos y multitarea. Su memoria y almacenamiento con prácticamente los mismos, por lo que tienes espacio de sobra.

Pese a pequeños detalles, las cámaras del S24 fe te darán resultados impresionantes, además de video 8K y en 4K a 60fps con buenos resultados.

Gracias a sus actualizaciones, el Samsung S24 fe ya cuenta con inteligencia artificial, gracias a la llegada de Galaxy AI, a la vez de las funciones exclusivas de Gemini, la potente IA de Google.

Samsung S25 fe vs. Samsung S24 fe: ¿Cuál comprar?

La respuesta es simple. Si quieres un gama alta "barato" con mejoras en cuanto al procesador, cámara, batería y la última versión de sistema operativo, entonces, a ojo cerrado, ve por el Samsung S25 fe.

Por otro lado, si quieres una pantalla igual de potente, un procesador competente, foto y video con notables resultados y demás funciones casi iguales a las del rival, pero a menos precio, lo que debes hacer es adquirir el Samsung S24 fe.