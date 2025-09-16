- Hoy:
Estos 5 celulares tienen mejor precio que el iPhone 17 en 2025: conoce sus fichas técnicas y características
Estos celulares de gama alta funcionan tan bien o mejor que el recién lanzado iPhone 17 base. Conócelos AQUÍ e irás de inmediato a comprar cualquier de los 5.
Sin duda alguna, los celulares de gama alta son los equipos más buscados en el mundo de la tecnología y estos son tendencia en nuestros días luego del lanzamiento a nivel mundial de la nueva familia de los iPhone 17.
Sin duda alguna, uno de los terminales que más enamoran a los usuarios, por sus colores, ficha técnica y costos es el iPhone 17 base, pero lo cierto es que sus precios pueden ser un tanto excesivos para no pocos, por lo que en las siguientes líneas conoceremos 5 ejemplos que lo hacen mejor y, además, a precio mucho menor.
Xiaomi 15
El Xiaomi 15 tiene pantalla AMOLED de 6,36 pulgadas, resolución de 1,5K de 1,200 x 2,670 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 3,000 nits. Procesador Snapdragon 8 Elite, RAM de 12GB, ROM de 512GB. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular de 50MP, telefoto 3X de 50MP, frontal de 32MP. Batería de 5,240mAh, carga rápida de 90W, carga inalámbrica de 50W. Software HyperOS basado en Android 15. Resistencia acuática IP68.
Samsung S24 Plus
El Samsung S24 Plus viene con pantalla Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución QHD+ de 3,120 x 1,440 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, Vision Booster. Procesador Exynos 2400, RAM de 12GB, ROM de 256GB/512GB. Batería de 4,900mAh, carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W, carga reversible. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular de 12MP, teleobjetivo 3X de 10MP, frontal de 12MP. Software OneUI 6.1 basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.
Motorola Edge 50 Ultra
El Motorola Edge 50 Ultra cuenta con pantalla POLED LTPS de 6,7 pulgadas, resolución 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 144Hz, 446 ppp, HDR10+, brillo máximo de 2,500 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, RAM de 16GB, ROM de 1TB. Batería de 4,500mAh, carga rápida de 125W, carga rápida inalámbrica de 50W, carga rápida inalámbrica reversible de 10W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 50MP, telefoto 3X de 64MP, frontal de 50MP. Software Android 14. Resistencia acuática IP68.
Xiaomi 14T Pro
El Xiaomi 14T Pro incluye pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1,5K de 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, brillo máximo hasta los 4,000 nits. Procesador MediaTek Dimensity 9300+, RAM de 12GB, ROM de 256GB/512GB/1TB. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular de 12MP, telefoto de 2,6X de 50MP, frontal de 32MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 120Wm, carga rápida inalámbrica de 50W. Software HyperOS basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.
Honor 400 Pro
El Honor 400 Pro posee pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución de 1,280 x 2,800 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 5,000 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, RAM de 12GB, ROM de 512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 100W, carga inalámbrica de 50W. Cámara principal de 200MP, telefoto 3X de 50MP, ultra gran angular de 12MP, frontal de 50MP. Software MagicOS 9 basado en Android 15. Resistencia acuática IP66.
