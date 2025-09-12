Precio bajo, batería 5500 mAh y procesador gamer: este Xiaomi tiene 512GB de memoria, 120 Hz de pantalla y carga rápida

Durante los últimos años se han lanzado una diversidad de teléfonos inteligentes, pero solamente algunos son los que tienen una ficha técnica suficientemente poderosa. El Xiaomi Redmi Note 14 Pro tiene componentes destacados que lo convierten en un celular bastante equilibrado. Esto es todo lo que debes saber.

Tener el Xiaomi Redmi Note 14 Pro significa poder ahorrar una gran cantidad de dinero teniendo en cuenta el alto precio que hay en la actualidad. Además, vas a poder disfrutar de una cámara de 50 megapíxeles, así como una gran autonomía de la batería que te permitirá usarlo durante más de un día sin problemas de lentitud ni rendimiento.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro: características del teléfono

El poderoso Xiaomi Redmi Note 14 Pro es el celular que se logra posicionar como uno de los gama media más importante del mercado tecnológico. Con este modelo se podrá disfrutar de diseños bastante premium y, más aún, moderno. Su pantalla es una AMOLED de 6.67 pulgadas que se complementa con una frecuencia de actualización de 120 Hz.

Con un peso de paneas 190 gramos, este celular de Xiaomi se maneja con el procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultra, que es capaz de soportar aplicaciones exigentes, usándolo durante todo el día. Asimismo, se cuenta con el Android 14 y la certificación IP68 para soportar agua, polvo y caídas.

Por otro lado, se puede gozar de un almacenamiento de hasta 512GB y memoria RAM de 12GB. Pero eso no es todo y es que también tiene una poderosa cámara de 50 megapíxeles en el lente trasero y el frontal de 20 megapíxeles. Su carga rápida de 45W también es un complemento para la capacidad de su batería de 5500 mAh.