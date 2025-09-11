0

Este celular Samsung de precio bajo es más poderoso que el Motorola G35: 1TB almacenamiento, cámara 50 MP y batería 5000 mAh

Son diferentes los teléfonos inteligentes que cuentan con características premium, pero este Samsung es especial por todo el potencial que es capaz de ofrecer.

Jasmin Huaman
El teléfono Samsung que todos deben comprar en el 2025.
El teléfono Samsung que todos deben comprar en el 2025. | Foto: GadgetMTech
En pleno 2025, resulta casi imposible encontrar un celular con las garantías y que sea capaz de demostrar un gran rendimiento a un precio cómodo; sin embargo, Samsung tiene todo lo que vas a necesitar. Este dispositivo móvil pasa por encima al Motorola G35 con todos sus componentes.

Especificaciones de uno de los teléfonos más potentes de Motorola.

A pesar de que el Motorola G35 es un smartphone bastante consolidado para el año en el que se lanzó, resulta importante saber que existen otros modelos que lo superan con facilidad. El caso del Samsung Galaxy A54 es lo más cercano que se encontrará por tener un precio para todo tipo de público y una ficha técnica más que prometedora.

Características del Samsung Galaxy A54

Empezamos por destacar la potente pantalla del Samsung Galaxy A54 que tiene una Super AMOLED de 6,4 pulgadas junto a una resolución fullHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. En tanto, su procesador es el Exynos 1380, uno de los mejores en el mercado de la gama y que son garantía completa de un rendimiento bastante solvente.

Por si fuera poco, también es importante resaltar sus detalles que podrían pasar desapercibidos, de no ser porque eres una persona que disfruta de un buen sonido. Con este Galaxy A54 está compuesto con altavoces estéreo y la protección contra el polvo y agua es gracias a la certificación IP67, así como el sistema operativo Android 13 ONE UI 5.1.

Samsung

Potencia del Samsung A54. | Foto: Captura

Por otro lado, el Samsung Galaxy A54 se maneja con una memoria RAM de 8GB y existe la posibilidad de elegir entre 128GB o 256GB de almacenamiento, así como expandirlo hasta 1TB con una tarjeta microSD.

La prueba final está en la calidad fotográfica y es que este Samsung es capaz de capturar imágenes con la cámara trasera principal de 50 megapíxeles, la gran angular de 12 megapíxeles y la macro de 5 megapíxeles, obviamente sin dejar de lado el lente frontal de 32 megapíxeles. Esto es más que suficiente para captar imágenes con todos los detalles posibles y colores vivos.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

