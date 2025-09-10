0

Nuevo precio del iPhone 15 Pro Max en Perú tras el lanzamiento del iPhone 17

El precio del nuevo iPhone 17 hace que otros dispositivos móviles de la marca bajen de precio y los usuarios tengan acceso a teléfonos como el iPhone 15 Pro Max.

Jasmin Huaman
El iPhone 15 Pro Max bajó de precio luego de la presentación del iPhone 17.
El iPhone 15 Pro Max bajó de precio luego de la presentación del iPhone 17. | Foto: 9fit-pro
COMPARTIR

Son varios los dispositivos móviles que cuentan con características de alto rendimiento, pero pocos son como el iPhone 15 Pro Max, que cuenta con una excelente calidad fotográfica y también un buen rendimiento de la batería. Conoce cuál es el precio actual del iPhone que se estrenó en septiembre de 2023.

Este Motorola te atrapa a primera vista por su diseño con lindos colores.

PUEDES VER: Un gama media barato con specs increíbles: 8GB RAM, memoria de 1TB y batería de 5,000mAh que destroza al iPhone 16e

Apple es una de las marcas más prestigiosas en todo el mundo debido a la calidad de sus dispositivos tecnológicos. Una prueba de ello es el iPhone 15 Pro Max, que figura entre los más vendidos y el lanzamiento del iPhone 17 hace que se tenga una mayor facilidad para acceder a modelos anteriores.

Precio del iPhone 15 Pro Max en el 2025

Una de las campañas que pone en práctica es bajar el precio o descontinuar los teléfonos cuando se anuncia un nuevo modelo. Con ello, el iPhone 15 Pro Max solamente se puede conseguir si es que se encuentra una tienda autorizada que entregue el dispositivo en óptimas condiciones.

En Perú, el iPhone 15 Pro Max se puede conseguir en las tiendas oficiales o también reacondicionados en stands. En el caso del modelo 15 Pro Max, que se lanzó en el 2023, se encuentra disponible en aproximadamente 3,200 soles, lo que significa una disminución de su precio bastante considerable teniendo en cuenta el valor con el que se estrenó en el mercado.

Las características principales del iPhone 15 Pro Max destacan que es un celular bastante potente con una pantalla de 120 Hz, 8GB de RAM y 1TB de almacenamiento. La cámara trasera principal es de 48 MP, mientras que la frontal ofrece calidad de 12 megapíxeles. Aunque viene con el iOS 17, sí figura en la lista de dispositivos compatibles con el nuevo iOS 26.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Buen precio, batería duradera y cámara HD: este Motorola graba en 4K, 512GB de almacenamiento y tiene 16 GB de RAM

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano