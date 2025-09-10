Nuevo precio del iPhone 15 Pro Max en Perú tras el lanzamiento del iPhone 17

Son varios los dispositivos móviles que cuentan con características de alto rendimiento, pero pocos son como el iPhone 15 Pro Max, que cuenta con una excelente calidad fotográfica y también un buen rendimiento de la batería. Conoce cuál es el precio actual del iPhone que se estrenó en septiembre de 2023.

Apple es una de las marcas más prestigiosas en todo el mundo debido a la calidad de sus dispositivos tecnológicos. Una prueba de ello es el iPhone 15 Pro Max, que figura entre los más vendidos y el lanzamiento del iPhone 17 hace que se tenga una mayor facilidad para acceder a modelos anteriores.

Precio del iPhone 15 Pro Max en el 2025

Una de las campañas que pone en práctica es bajar el precio o descontinuar los teléfonos cuando se anuncia un nuevo modelo. Con ello, el iPhone 15 Pro Max solamente se puede conseguir si es que se encuentra una tienda autorizada que entregue el dispositivo en óptimas condiciones.

En Perú, el iPhone 15 Pro Max se puede conseguir en las tiendas oficiales o también reacondicionados en stands. En el caso del modelo 15 Pro Max, que se lanzó en el 2023, se encuentra disponible en aproximadamente 3,200 soles, lo que significa una disminución de su precio bastante considerable teniendo en cuenta el valor con el que se estrenó en el mercado.

Las características principales del iPhone 15 Pro Max destacan que es un celular bastante potente con una pantalla de 120 Hz, 8GB de RAM y 1TB de almacenamiento. La cámara trasera principal es de 48 MP, mientras que la frontal ofrece calidad de 12 megapíxeles. Aunque viene con el iOS 17, sí figura en la lista de dispositivos compatibles con el nuevo iOS 26.