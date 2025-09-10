Un gama media barato con specs increíbles: 8GB RAM, memoria de 1TB y batería de 5,000mAh que destroza al iPhone 16e

El mercado de los celulares se ha masificado a tal manera que en pleno 2025, sin exagerar puedes encontrar smartphones de todos los precios, colores, para todos los gustos. Motorola es consciente de esto, razón por la cual cuenta con un catálogo voluminoso de dispositivos muy balanceados, inclusive, entre los más balanceados, como es el caso del Motorola G35.

Principales características del Motorola G35

Con un peso de 192 gramos en su versión de cuero vegano que le da un aspecto premium, el Motorola G35 nos presenta una pantalla LCD de 6,72 pulgadas, a la vez de una gran resolución de FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios que nos da fluidez, a la vez de compatibilidad con HDR10+, 261 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), audio potenciado con Dolby Atmos y 1,000 nits de brillo máximo.

Por otro lado, su procesador es el UNISOC T760, el cual va de maravilla, con cero problemas en el uso rutinario del dispositivo, claramente no está enfocado al gaming. Además, cuenta con RAM de 4GB y 8GB, en tanto que su memoria interna es de 128GB y 256GB que puedes ampliar hasta los 1TB con tarjetas microSD.

El Motorola G35 trae una batería rendidora de 5,000mAh que te servirá para usarlo por casi todo el día, pero, eso sí, su carga rápida no es muy generosa con solamente 18W. Por otro lado, tiene 1 año de actualización para el software (se lanzó con Android 14) y hasta el 2027 para los parches de seguridad.

En el plano de la fotografía, este celular nos trae un lente principal de 50 megapíxeles, acompañado de un gran angular de 8 megapíxeles, en tanto que su frontal es de 16 megapíxeles. Del mismo modo, este terminal puede grabar en una resolución máxima de 4K a 30fps en el sensor trasera, con los demás a 1080p a 30fps.

Precio del Motorola G35

Si te quieres comprar el Motorola G35, entonces en México lo consigues desde los 2,469 pesos; en Perú desde los 579 soles; en Colombia desde los 584.050 pesos; en España desde los 99 euros (Amazon).