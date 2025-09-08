Samsung A55 vs. Motorola Edge 60 Fusion: qué gama media comprar por IA, procesador, cámaras y pantalla

Junto con XIaomi y Honor, también Samsung y Motorola tienen una pelea personal por saber cuál de los dos se alza como el verdadero rey de la gama media, por lo que no es novedad que sus terminales en este segmento sean comparados de forma constante.

Por ello, a continuación, te vamos a presentar un versus muy reñido entre dos portentos de en su rango de precio, como son el Samsung A55 contra el también poderoso Motorola Edge 60 Fusion. Dos exponentes de primer nivel del avance tecnológico de la gama media.

Samsung A55: características

El Samsung A55 trae pantalla Super AMOLED de 6,6, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios, Vision Booster, brillo máximo de 1,000 nits. Procesador Exynos 1480, RAM de 8GB, ROM de 128GB/256GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 25W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular d e12MP, macro 5MP, frontal de 32MP. Software OneUI 6.1 basado en Android 14. Resistencia acuática IP67.

Samsung A55: ventajas

A primera vista, lo más resaltante del Samsung A55 frente a su rival son su construcción premium, además de un sonido más potente, destacando por su elevado rango dinámico.

Asimismo, su experiencia en el sistema operativo es superior, sin dejar de lado su sólido ecosistema.

Motorola Edge 60 Fusion: características

El Motorola Edge 60 tiene pantalla POLED curva de 6,5 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 4,500 nits, 446 de densidad de píxeles por pulgada, protección Corning Gorilla Glass 7i. Procesador MediaTek DImensity 7300, RAM de 8GB, ROM de 256GB. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular/macro de 12MP, frontal de 32MP. Batería de 5,200mAh, carga rápida de 68W. Software Android 15 con Moto AI. Resistencia acuática IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.

Motorola Edge 60 Fusion: ventajas

Por otro lado, el Motorola Edge 60 Fusion posee una pantalla con mayor resolución, lo mismo que con su brillo casi inalcanzable, lo cual se compensa con su procesador que no solo es más potente, también más rápido.

Del mismo modo, cuenta con una batería que te dará mayor tiempo para utilizarlo de forma continua, lo mismo que su carga rápida que garantiza que el celular esté listo al 100 por ciento en unos 45 minutos promedio.

No menos importante es que tiene peso más ligero que no se siente pesado en la mano, a la vez de un diseño muy top al estar hecho en cuero vegano con colores exclusivos de Pantone.

Samsung A55 vs. Motorola Edge 60 Fusion: ¿cuál comprar?

Si lo que estás buscando es un teléfono con muchos años de actualizaciones, con un sistema operativo insuperable, bien integrado con el ecosistema de la marca, con buenas cámaras, entonces el Samsung A55 es para ti.

Del otro lado, si necesitas un nuevo smartphone por su pantalla que te dará una experiencia superior, un procesador veloz y todoterreno, a la vez de una batería para usarlo por todo el día y una buena inteligencia artificial, solo debes comprar el Motorola Edge 60 Fusion.