Este Honor de 105 dólares tiene mejor pantalla y batería que el iPhone 16: 8GB RAM y cámara de 50MP con IA

Si sientes que ya es momento de cambiar de celular, pero no quieres gastar mucho, entonces la gama de entrada de Honor es una gran opción para ti, ya que a un costo muy reducido disfrutarás de prestaciones potentes, como es el caso del Honor x5b Plus, el cual veremos en las siguientes líneas.

Características del Honor x5b Plus

Con un peso de 194 gramos, el Honor x5b Plus nos presenta una pantalla TFT LCD de 6,56 pulgadas, acompañado de resolución de 720 x 1,612 píxeles, con tasa de refresco de 90 hercios, así como 269 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), 530 nits de brillo máximo y con conectividad 4G (no cuenta con 5G).

Por otro lado, su procesador es el MediaTek Helio G36, el cual va sobrado con las tareas rutinarias del día a día, a la vez de un RAM de 4GB, el cual puedes ampliar hasta los 8GB gracias a su RAM Virtual, además de su memoria interna de 128GB, la cual puedes expandir hasta los 1TB con tarjetas microSD.

En cuanto a su fotografía, está lejos de los resultados que te daría, por ejemplo, el Hoor 400, pero hace un trabajo decente con su lente principal de 50 megapíxeles soportado con inteligencia artificial, así como un sensor auxiliar, en tanto que la frontal es de 5 megapíxeles, en tanto que el video graba a un máximo de 1080p a 30fps.

La batería del Honor x5b Plus es uno de sus grandes argumentos, ya que la potencia con que cuente es de 5,200mAh, pero si se queda corto con tan solo 10W de carga rápida.

En otro aspecto, su sistema operativo es el MagicOS 8.0 basado en Android 14, pero recibirá un año de actualizaciones para dar soporte al software, mientras que 2 años para los parches de seguridad.

Precio del Honor x5b Plus en 2025

Si te gustó el Honor x5b Plus y quieres compártelo este 2025, en México lo encuentras desde los 1,549 pesos; en Perú desde los 379 soles; en Colombia desde los 349.900 pesos; en España desde los 90 euros (kimovil).