El Xiaomi 15T Pro será el REY de la gama alta "económica": características filtradas, precio y fecha de lanzamiento

En 2024, el familia Xiaomi 14T y Xiaomi 14T Pro se convirtieron en los reyes totales de la llamada gama alta "económica", por lo que este 2025 hay mucha expectativa de que el fabricante chino lance al mercado su esperado terminal que promete mucho: el Xiaomi 15T Pro.

Características del Xiaomi 15T Pro

De acuerdo a la información vertida por Xiaomi Adictos, el diseño del Xiaomi 15T Pro mantendría la estética de la generación pasada, pero con acabados mejorados para mejorar la experiencia táctil y visual. Asimismo, la forma del módulo de cámara cambiará, pero mantendrá la firma de Leica, pero incluyendo materiales más Premium.

El modelo 15T y 15T Pro vendrán con pantalla OLED, con una tasa de refresco de 144 hercios (Hz), garantizando una fluidez que muchos tope de gama no lo tienen. En tanto que su procesador será en MediaTek Dimensity 8400+ en el 15T, mientras que el 15T Pro dispondrá del MediaTek Dimensity 9400+, este último uno de los más poderosos que podremos encontrar.

La batería será otro apartado que experimentará mejoras, ya que ambos dispositivos incluirán una potencia de 5,500mAh, pero manteniendo los mismos voltios en carga rápida: de 67W como de 90W, respectivamente.

El Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro contarán con especificaciones de alta calidad.

En cuanto a la fotografía, el XIaomi 15T nos traerá lente principal de 50MP, teleobjetivo de 50MP, ultra gran angular de 13MP, frontal de 32MP. En tanto que el Xiaomi 15T Pro tendrás las mismas specs, pero con un telefoto mejorado con cinco aumentos, lo que asegura resultados superiores.

Esta familia de Xiaomi verá la luz con HyperOS 3 basado en Android 15 como sistema operativo. Esta nueva capa de personalización, la marca china promete mejoras en cuanto a la optimización del rendimiento, así como nuevas funciones que buscan sacarle todo el jugo al hardware de ambos dispositivos.

Cuándo salen los Xiaomi 15T Pro

De momento, no hay una fecha concreta, pero será el mes de septiembre de 2025 en el que se lanzarán los Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, tal y como es la costumbre de la marca china para lanzar esta familia que lleva años dominando la gama alta económica. Todo apunta a que se llevará a cabo durante el evento de la feria IFA de Berlín.

Cuál será el precio de los Xiaomi 15T Pro

De acuerdo a Xiaomi Adictos, los precios de la familia 15T de Xiaomi tendrían los siguientes costos una vez que sean lanzados al mundo durante septiembre de 2025: