5 cosas que no sabías del Xiaomi que está dando la hora por su batería que carga en 15 minutos

Los teléfonos de Xiaomi siempre se han caracterizado por tener una gran potencia y bajo precio, si es que se compara con otras marcas como Samsung, Motorola, Honor y Apple.

Si bien este 2025 se han presentado diferentes teléfonos, lo cierto es que Xiaomi tiene en su catálogo uno de los mejores Android que hasta la fecha se han diseñado y este es el Xiaomi 14T Pro 5G, un equipo que cuenta con 5 características elevadas.

5 características que no sabías del Xiaomi 14T Pro

En primer lugar, debes saber que el Xiaomi 14T Pro tiene uno de los mejores paneles del mercado y también de los más fluidos. Su pantalla AMOLED tiene 6.67 pulgadas y llega con 144Hz de tasa de refresco, además de un brillo máximo de 4000 nits.

Como segundo punto, debes considerar que este Xiaomi llega con uno de los mejores procesadores de MediaTek, el Dimensity 9300+, además de 12GB de RAM, 512GB de memoria. Una configuración impresionante.

Este es el Xiaomi 14T Pro. Foto: composición/4gnews.pt

En tercer lugar tenemos el increíble juego de cámaras LEICA que tiene este Xiaomi 14T Pro. En primer lugar tiene un sensor de 50MP, un gran angular de 12MP, un lente telefoto de 50MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar en 4K, sino tomar fotografías en alto nivel.

En el puesto 4 tenemos su batería. En este caso tenemos unos 5000 mAh de batería y una carga rápida de 120W por cable y 50W de forma inalámbrica. Con esta configuración podrás cargar tu teléfono al 100% en 15 minutos.

Finalmente, el quinto lugar tenemos el precio. Pese a que este teléfono tiene una configuración impresionante, el Xiaomi 14T Pro solo cuesta 2300 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 650 dólares en el mercado global.