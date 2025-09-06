- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Portugal vs Armenia
- México vs Japón
- EE.UU. vs Corea
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
5 cosas que no sabías del Xiaomi que está dando la hora por su batería que carga en 15 minutos
Si buscas un teléfono de gran calidad y bajo precio, el Xiaomi 14T Pro será una excelente alternativa. Conoce 5 características que lo vuelven el mejor Android del 2025.
Los teléfonos de Xiaomi siempre se han caracterizado por tener una gran potencia y bajo precio, si es que se compara con otras marcas como Samsung, Motorola, Honor y Apple.
Si bien este 2025 se han presentado diferentes teléfonos, lo cierto es que Xiaomi tiene en su catálogo uno de los mejores Android que hasta la fecha se han diseñado y este es el Xiaomi 14T Pro 5G, un equipo que cuenta con 5 características elevadas.
PUEDES VER: Este Oppo con diseño premium supera al iPhone 16 con su Inteligencia Artificial, 6000 mAh de batería y procesador GAMER
5 características que no sabías del Xiaomi 14T Pro
En primer lugar, debes saber que el Xiaomi 14T Pro tiene uno de los mejores paneles del mercado y también de los más fluidos. Su pantalla AMOLED tiene 6.67 pulgadas y llega con 144Hz de tasa de refresco, además de un brillo máximo de 4000 nits.
Como segundo punto, debes considerar que este Xiaomi llega con uno de los mejores procesadores de MediaTek, el Dimensity 9300+, además de 12GB de RAM, 512GB de memoria. Una configuración impresionante.Este es el Xiaomi 14T Pro. Foto: composición/4gnews.pt
En tercer lugar tenemos el increíble juego de cámaras LEICA que tiene este Xiaomi 14T Pro. En primer lugar tiene un sensor de 50MP, un gran angular de 12MP, un lente telefoto de 50MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar en 4K, sino tomar fotografías en alto nivel.
En el puesto 4 tenemos su batería. En este caso tenemos unos 5000 mAh de batería y una carga rápida de 120W por cable y 50W de forma inalámbrica. Con esta configuración podrás cargar tu teléfono al 100% en 15 minutos.
Finalmente, el quinto lugar tenemos el precio. Pese a que este teléfono tiene una configuración impresionante, el Xiaomi 14T Pro solo cuesta 2300 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 650 dólares en el mercado global.
- 1
Este nuevo gama alta de Samsung es mejor que el Galaxy S25 y cuesta menos: videos en 8K, carga 45W y pantalla 120Hz
- 2
El teléfono Honor que triunfa por su precio accesible y potencia: pantalla AMOLED, 16GB RAM y fotos de 108MP
- 3
Resiste el agua caliente, procesador MediaTek potente, cámaras TOP y mejor precio que el Samsung S24 FE
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00