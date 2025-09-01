0

Motorola G85 5G vs. Xiaomi Redmi Note 14 5G: cuál de estos teléfonos tiene mejores cámaras, pantalla, batería y precio

Dos de los teléfonos más baratos y potentes de Motorola y Xiaomi se 'enfrentan' para demostrar cuál es el mejor Android para este 2025.

Daniel Robles
Conoce las diferencias y similitudes entre el Motorola G85 5G y Xiaomi Redmi Note 14 5G.
Conoce las diferencias y similitudes entre el Motorola G85 5G y Xiaomi Redmi Note 14 5G. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Desde hace algunos años, Motorola ha demostrado que tiene la tecnología suficiente para elaborar teléfonos de gran calidad y ofrecerles al mejor precio posible. En 2024 presentó el Motorola G85 5G y este gama media se ha vuelto una opción atractiva, ya que maneja bien la estética y combina gran capacidad tanto en procesador y cámaras.

Por su parte, Xiaomi no se queda atrás y ha lanzado un teléfono de alto rendimiento que posee unos 512GB de mmeoria, cámara de 108MP, batería de 5110 mAh y protección Gorilla Glass 5 de alta protección.

El Xiaomi Redmi 13X está con descuento de 50% en Yape y se ha convertido en el teléfono más potente y barato.

PUEDES VER: Este Xiaomi con cámara de 108MP, 1TB, procesador ULTRA y batería de 5030mAh está con 50% de descuento en Yape

¿Cuál de estos dos teléfonos vale la pena comprar en 2025? En esta nota de Libero.pe vamos a realizar una comparación extrema entre las especificaciones de estos dos teléfonos Android. ¿Qué tanto se diferencian? Aquí todos los detalles.

Motorola G85 5G vs. Xiaomi Redmi Note 14 5G: versus ficha técnica

En esta comparación extrema vamos a tomar en cuenta las características como pantalla, peso, batería, procesador, almacenamiento, cámaras y otros detalles adicionales. De esta forma podrás definir cuál te conviene más y cuál es más económico.

Características Motorola G85 5G Xiaomi Redmi Note 14 5G
Dimensiones169,00 x 73,1 x 7,59mm 162,4 x 75,7 x 7,99 mm
Peso173 gramos190 gramos
Pantalla y dimensiones pOLED de 6,7 pulgadas
Tasa de refresco de 120 Hz
Brillo máximo de 1.600 nits
Gorilla Glass 5 		6,67 pulgadas AMOLED
Tasa de refresco: 120 Hz
Brillo máximo: 2.100 nits
Resolución y densidad Resolución Full HD+ Resolución 2400 x 1080 píxeles
Procesador Snapdragon 6s Gen 3 MediaTek Dimensity 7025-Ultra
Memoria RAM12GB LPDDR5X 6 / 8 / 12 GB
Sistema operativoAndroid 15Android 15 HyperOS 2.0
Almacenamiento interno 256 GB 128 / 256 / 512 GB
UFS 2.2
Expandible hasta 1 TB vía microSD
CámarasPrincipal: 50 MP, OIS
Gran angular: 8 MP
Selfie: 32 MP		Principal: 108MP, f/1,7
Gran Angular: 8MP, f/2.2
Macro: 2 MP, f/2.4
Selfie: 20 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
Batería 5.000 mAh
Carga rápida 30 W 		5.110 mAh
Carga rápida 45W
Precio850 soles - 240 dólares800 soles o 230 dólares
Otros detalles5G
WiFi
Bluetooth
NFC 		Protección Gorilla Glass 5
Altavoces estéreo
Dolby Atmos
Puerto para auriculares
IP64, resistente al agua
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Motorola G85 5G vs. Xiaomi Redmi Note 14 5G: cuál de estos teléfonos tiene mejores cámaras, pantalla, batería y precio

  2. Los 5 mejores celulares de Xiaomi de gama media, según precios y calidad en el 2025

  3. Este iPhone de 2023 tiene cámaras 4K, 512GB, pantalla OLED de alta definición y su precio ha bajado al mínimo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano