Motorola G85 5G vs. Xiaomi Redmi Note 14 5G: cuál de estos teléfonos tiene mejores cámaras, pantalla, batería y precio

Desde hace algunos años, Motorola ha demostrado que tiene la tecnología suficiente para elaborar teléfonos de gran calidad y ofrecerles al mejor precio posible. En 2024 presentó el Motorola G85 5G y este gama media se ha vuelto una opción atractiva, ya que maneja bien la estética y combina gran capacidad tanto en procesador y cámaras.

Por su parte, Xiaomi no se queda atrás y ha lanzado un teléfono de alto rendimiento que posee unos 512GB de mmeoria, cámara de 108MP, batería de 5110 mAh y protección Gorilla Glass 5 de alta protección.

¿Cuál de estos dos teléfonos vale la pena comprar en 2025? En esta nota de Libero.pe vamos a realizar una comparación extrema entre las especificaciones de estos dos teléfonos Android. ¿Qué tanto se diferencian? Aquí todos los detalles.

Motorola G85 5G vs. Xiaomi Redmi Note 14 5G: versus ficha técnica

En esta comparación extrema vamos a tomar en cuenta las características como pantalla, peso, batería, procesador, almacenamiento, cámaras y otros detalles adicionales. De esta forma podrás definir cuál te conviene más y cuál es más económico.