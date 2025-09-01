- Hoy:
Motorola G85 5G vs. Xiaomi Redmi Note 14 5G: cuál de estos teléfonos tiene mejores cámaras, pantalla, batería y precio
Dos de los teléfonos más baratos y potentes de Motorola y Xiaomi se 'enfrentan' para demostrar cuál es el mejor Android para este 2025.
Desde hace algunos años, Motorola ha demostrado que tiene la tecnología suficiente para elaborar teléfonos de gran calidad y ofrecerles al mejor precio posible. En 2024 presentó el Motorola G85 5G y este gama media se ha vuelto una opción atractiva, ya que maneja bien la estética y combina gran capacidad tanto en procesador y cámaras.
Por su parte, Xiaomi no se queda atrás y ha lanzado un teléfono de alto rendimiento que posee unos 512GB de mmeoria, cámara de 108MP, batería de 5110 mAh y protección Gorilla Glass 5 de alta protección.
¿Cuál de estos dos teléfonos vale la pena comprar en 2025? En esta nota de Libero.pe vamos a realizar una comparación extrema entre las especificaciones de estos dos teléfonos Android. ¿Qué tanto se diferencian? Aquí todos los detalles.
Motorola G85 5G vs. Xiaomi Redmi Note 14 5G: versus ficha técnica
En esta comparación extrema vamos a tomar en cuenta las características como pantalla, peso, batería, procesador, almacenamiento, cámaras y otros detalles adicionales. De esta forma podrás definir cuál te conviene más y cuál es más económico.
|Características
|Motorola G85 5G
|Xiaomi Redmi Note 14 5G
|Dimensiones
|169,00 x 73,1 x 7,59mm
|162,4 x 75,7 x 7,99 mm
|Peso
|173 gramos
|190 gramos
|Pantalla y dimensiones
| pOLED de 6,7 pulgadas
Tasa de refresco de 120 Hz
Brillo máximo de 1.600 nits
Gorilla Glass 5
| 6,67 pulgadas AMOLED
Tasa de refresco: 120 Hz
Brillo máximo: 2.100 nits
|Resolución y densidad
|Resolución Full HD+
|Resolución 2400 x 1080 píxeles
|Procesador
|Snapdragon 6s Gen 3
|MediaTek Dimensity 7025-Ultra
|Memoria RAM
|12GB LPDDR5X
|6 / 8 / 12 GB
|Sistema operativo
|Android 15
|Android 15 HyperOS 2.0
|Almacenamiento interno
|256 GB
| 128 / 256 / 512 GB
UFS 2.2
Expandible hasta 1 TB vía microSD
|Cámaras
|Principal: 50 MP, OIS
Gran angular: 8 MP
Selfie: 32 MP
|Principal: 108MP, f/1,7
Gran Angular: 8MP, f/2.2
Macro: 2 MP, f/2.4
Selfie: 20 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Batería
| 5.000 mAh
Carga rápida 30 W
| 5.110 mAh
Carga rápida 45W
|Precio
|850 soles - 240 dólares
|800 soles o 230 dólares
|Otros detalles
|5G
WiFi
Bluetooth
NFC
| Protección Gorilla Glass 5
Altavoces estéreo
Dolby Atmos
Puerto para auriculares
IP64, resistente al agua
