Samsung Galaxy A06 vs. Xiaomi Redmi 14C | Cuál de estos teléfonos baratos tiene mejor pantalla, procesador, cámaras y batería
Si bien estos teléfonos de Samsung y Xiaomi son baratos, también son bastante potentes. Sin embargo, solo uno vale la pena para comprar en 2025.
Samsung tiene en su catálogo algunos de los teléfonos más potentes, pero también algunos modelos básicos que cuestan poco dinero y ofrecen gran calidad. Un claro ejemplo de ello es el poderoso Galaxy A06, un dispositivo con pantalla LCD de 6.7 pulgadas, 1TB de memoria con microSD y una batería de 5000 mAh con carga de 25W.
Por otro lado, si bien Xiaomi es reconocida a nivel mundial por sus teléfonos con gran calidad y bajo precio, existe un dispositivo que se ha vuelto uno de los más buscados, ya que su precio es infinitamente austero y ofrece una calidad aceptable. Estamos hablando del Redmi 14C, un celular bastante básico que compite de igual a igual con otros smartphones.
PUEDES VER: iPhone 17 Pro Max: este es el precio, características, cámaras, colores y fecha de llegada del nuevo teléfono de Apple
¿Cuál de estos dos teléfonos te conviene comprar por cámaras, pantalla, procesador y batería? Pues bien, en esta nota te vamos a dejar un cuadro comparativo en el que verás la ficha técnica completa del Galaxy A06 y Xiaomi Redmi 14C. De esta forma podrás discriminar cuál es la alternativa ideal para ti.
Samsung Galaxy A06 vs. Xiaomi Redmi 14C: versus de especificaciones
En el siguiente cuadro te dejaremos toda la información técnica sobre el Samsung Galaxy A06 y Xiaomi Redmi 14C. De esta forma podrás saber cuál tiene mejores características y cuál vale menos. De ti dependerá ahora elegir el celular que se adapta a tus necesidades.
|Características
|Xiaomi Redmi 14C
|Samsung Galaxy A06
|Dimensiones
|171,88 x 77,8 x 8,22 mm
|167,3 x 77,3 x 8,0 mm.
|Peso
|211 gramos
|189 gramos
|Pantalla y dimensiones
|LCD de 6,88 pulgadas
260 ppp
Tasa de refresco: 120 Hz
Tasa de muestreo táctil: 240 Hz
Brillo típico: 450 nits
Brillo máximo: 600 nits
|LCD 6,7"
HD+
60 Hz
|Resolución y densidad
|Resolución HD+ (1.640 x 720 píxeles)
|720 x 1600 pixeles
|Procesador
|MediaTek Helio G81-Ultra
GPU Mali-G52 MC2
|Helio G85
|Memoria RAM
|4/6 GB LPDDR4x
Hasta 12 GB con RAM virtual
|6 GB
|Sistema operativo
|Android 15
|Android 14 One UI 6
|Almacenamiento interno
128 GB eMMC 5.1
Tarjeta microSD
| 64 / 128 GB
MicroSD hasta 1 TB
|Cámaras
|Principal: 50 MP f/1.8
Retrato: 2MP
Selfie: 13 MP f/2.0
Principal: 50 MP, f/1.8
Profundidad: 2 MP, f/2.4
Selfie: 8 MP, f/2.0
|Batería
|5.160 mAh
Carga rápida de 18W
|5.000mAh
25W carga rápida
|Precio
|317 soles - 105 dólares
|349 soles o 100 dólares
|Otros detalles
|4G
Dual SIM
WiFi 2,4/5 GHz
Radio FM
Bluetooth 5.3
GPS, Glonass, Galileo, Beidou
| LTE
WiFi ac
Bluetooth 5.3
USB-C
Minijack
