0
EN DIRECTO
Boca vs. Aldosivi EN VIVO por la Liga Profesional

Samsung Galaxy A06 vs. Xiaomi Redmi 14C | Cuál de estos teléfonos baratos tiene mejor pantalla, procesador, cámaras y batería

Si bien estos teléfonos de Samsung y Xiaomi son baratos, también son bastante potentes. Sin embargo, solo uno vale la pena para comprar en 2025.

Daniel Robles
Conoce las características, similitudes y diferencias entre el Samsung Galaxy A06 y Xiaomi Redmi 14C
Conoce las características, similitudes y diferencias entre el Samsung Galaxy A06 y Xiaomi Redmi 14C | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Samsung tiene en su catálogo algunos de los teléfonos más potentes, pero también algunos modelos básicos que cuestan poco dinero y ofrecen gran calidad. Un claro ejemplo de ello es el poderoso Galaxy A06, un dispositivo con pantalla LCD de 6.7 pulgadas, 1TB de memoria con microSD y una batería de 5000 mAh con carga de 25W.

Por otro lado, si bien Xiaomi es reconocida a nivel mundial por sus teléfonos con gran calidad y bajo precio, existe un dispositivo que se ha vuelto uno de los más buscados, ya que su precio es infinitamente austero y ofrece una calidad aceptable. Estamos hablando del Redmi 14C, un celular bastante básico que compite de igual a igual con otros smartphones.

El nuevo iPhone 17 Pro Max no solo cambiará de aspecto, sino que tendrá mejores cámaras, un mejor procesador y renovados colores. Conoce todo lo que se sabe hasta ahora.

PUEDES VER: iPhone 17 Pro Max: este es el precio, características, cámaras, colores y fecha de llegada del nuevo teléfono de Apple

¿Cuál de estos dos teléfonos te conviene comprar por cámaras, pantalla, procesador y batería? Pues bien, en esta nota te vamos a dejar un cuadro comparativo en el que verás la ficha técnica completa del Galaxy A06 y Xiaomi Redmi 14C. De esta forma podrás discriminar cuál es la alternativa ideal para ti.

Samsung Galaxy A06 vs. Xiaomi Redmi 14C: versus de especificaciones

En el siguiente cuadro te dejaremos toda la información técnica sobre el Samsung Galaxy A06 y Xiaomi Redmi 14C. De esta forma podrás saber cuál tiene mejores características y cuál vale menos. De ti dependerá ahora elegir el celular que se adapta a tus necesidades.

CaracterísticasXiaomi Redmi 14CSamsung Galaxy A06
Dimensiones171,88 x 77,8 x 8,22 mm 167,3 x 77,3 x 8,0 mm.
Peso211 gramos189 gramos
Pantalla y dimensionesLCD de 6,88 pulgadas
260 ppp
Tasa de refresco: 120 Hz
Tasa de muestreo táctil: 240 Hz
Brillo típico: 450 nits
Brillo máximo: 600 nits		LCD 6,7"
HD+
60 Hz
Resolución y densidadResolución HD+ (1.640 x 720 píxeles) 720 x 1600 pixeles
ProcesadorMediaTek Helio G81-Ultra
GPU Mali-G52 MC2		 Helio G85
Memoria RAM4/6 GB LPDDR4x
Hasta 12 GB con RAM virtual		6 GB
Sistema operativoAndroid 15Android 14 One UI 6
Almacenamiento interno
128 GB eMMC 5.1
Tarjeta microSD		 64 / 128 GB
MicroSD hasta 1 TB
CámarasPrincipal: 50 MP f/1.8
Retrato: 2MP
Selfie:  13 MP f/2.0
Principal:  50 MP, f/1.8
Profundidad:  2 MP, f/2.4
Selfie:  8 MP, f/2.0
Batería5.160 mAh
Carga rápida de 18W		5.000mAh
25W carga rápida
Precio317 soles - 105 dólares349 soles o 100 dólares
Otros detalles4G
Dual SIM
WiFi 2,4/5 GHz
Radio FM
Bluetooth 5.3
GPS, Glonass, Galileo, Beidou		 LTE
WiFi ac
Bluetooth 5.3
USB-C
Minijack
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Top 5 de teléfonos Huawei que pese a no tener Google son excelentes por su cámara, potencia y precio bajo

  2. Samsung Galaxy A06 vs. Xiaomi Redmi 14C | Cuál de estos teléfonos baratos tiene mejor pantalla, procesador, cámaras y batería

  3. iPhone 17 Pro Max: precio, cuándo sale, diseño y colores del teléfono más potente de Apple

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano