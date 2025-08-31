¿Por qué comprar el nuevo iPhone 17 Pro Max, si este Samsung de titanio tiene 1TB, cámara 8K de 200MP y funciones con IA?

En enero de este 2025, Samsung presentó al mundo su teléfono más potente, el Galaxy S25 Ultra, un equipo con renovado diseño, muchas más funciones con Inteligencia Artificial y una gran potencia gracias al chip Snapdragon 8 Elite.

Sin embargo, este equipo tuvo un precio de lanzamiento que superaba los 5000 y hasta 7000 soles, por lo que los usuarios buscaban opciones mucho más baratas, pero igual de potentes. Es así que el Samsung Galaxy S24 Ultra se ha convertido en la mejor alternativa, puesto que su precio ha bajado en 50% y es igual de potente que la versión de este 2025.

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy S24 Ultra que lo hace una excelente alternativa en la gama alta? Aquí te vamos a revelar todos los detalles que debes considerar antes de comprarlo.

Samsung Galaxy S24 Ultra: ficha técnica completa

Lo primero que vemos en un smartphones es la pantalla y este Samsung Galaxy S24 Ultra tiene un panel de 6.8 pulgadas con una resolución Quad HD+, además de 120Hz de tasa de refresco del tipo LTPO y una protección Gorilla Glass Armor.

Si hablamos de potencia, debemos considerar procesador y software. En este caso este Samsung tiene un Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM y 1TB de memoria interna. Por si fuera poco, su batería es de 5000 mAh y carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Samsung Galaxy S24 Ultra. Foto: composición/www.digitaltrends.com

Lo mejor de este Samsung Galaxy S24 Ultra es su sistema de cámaras con calidad 8K: sensor de 200MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente zoom 5X de 50MP, lente zoom 3X de 10MP y selfie de 12MP.

Finalmente, ¿qué precio tiene el Samsung Galaxy S24 Ultra en 2025? Aunque no lo creas, actualmente este equipo puede ser tuyo por 2790 soles, 788 dólares en el mercado internacional. Sin duda una de las mejores alternativas.