- Hoy:
- Partidos de hoy
- River Plate vs. Unión
- Sorteo Champions League
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Pese a ser un celular antiguo, este Samsung es mejor que un Xiaomi Redmi Note 14 y además cuesta menos en 2025
El Galaxy A54 fue lanzado en 2023, pero pese a ello es una de las mejores opciones en la gama media. No solo tiene cámaras 4K, tiene 1TB de memoria y pantalla 120Hz.
Este 2025, Samsung presentó al mundo su nuevo Galaxy A56 5G, un smartphone de gama media con alta calidad. Sin embargo, si no te alcanza el dinero para este celular, existe una opción igual de potente, pero que cuesta la tercera parte y lo mejor que es de la misma marca.
El Galaxy A54 5G es un smartphone de gama media que la firma coreana presentó en 2023. Es una de las mejores opciones que existe este año, puesto que tiene cámara 4K, pantalla fluida y almacenamiento amplio. ¿Quieres saber más detalles? Aqui la ficha técnica completa.
PUEDES VER: iPhone 17 Pro Max: este es el precio, características, cámaras, colores y fecha de llegada del nuevo teléfono de Apple
Galaxy A54 5G: ficha técnica y precio oficial en 2025
Para iniciar con este análisis, debes saber que el Galaxy A54 5G pertenece a la gama media, pero si bien aparenta no ser potente, en realidad es todo lo contrario. Su pantalla de tipo Super AMOLED de 6.4 pulgada con una resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120Hz.
¿Qué tan potente es el Galaxy A54 5G? En este caso tenemos un procesador Exynos 1380, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria, la cual puedes ampliar con microSD hasta 1TB y finalmente una batería de 5000 mAh con carga de 25W.Este es el Galaxy A54 5G de Samsung. Foto: captura.
Y si de fotografías y videos se trata, este Samsung llega con triple sensor de alta calidad: sensor de 50MP, lente gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 32MP. Grabas videos en calidad 4K y tomas fotografías en altísima calidad.
Finalmente, ¿qué precio tiene el Galaxy A54 5G? Pues bien, como ha pasado el tiempo, el teléfono de Samsung actualmente cuesta 749 soles, unos 210 dólares en el mercado global.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90