Pese a ser un celular antiguo, este Samsung es mejor que un Xiaomi Redmi Note 14 y además cuesta menos en 2025

Este 2025, Samsung presentó al mundo su nuevo Galaxy A56 5G, un smartphone de gama media con alta calidad. Sin embargo, si no te alcanza el dinero para este celular, existe una opción igual de potente, pero que cuesta la tercera parte y lo mejor que es de la misma marca.

El Galaxy A54 5G es un smartphone de gama media que la firma coreana presentó en 2023. Es una de las mejores opciones que existe este año, puesto que tiene cámara 4K, pantalla fluida y almacenamiento amplio. ¿Quieres saber más detalles? Aqui la ficha técnica completa.

Galaxy A54 5G: ficha técnica y precio oficial en 2025

Para iniciar con este análisis, debes saber que el Galaxy A54 5G pertenece a la gama media, pero si bien aparenta no ser potente, en realidad es todo lo contrario. Su pantalla de tipo Super AMOLED de 6.4 pulgada con una resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120Hz.

¿Qué tan potente es el Galaxy A54 5G? En este caso tenemos un procesador Exynos 1380, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria, la cual puedes ampliar con microSD hasta 1TB y finalmente una batería de 5000 mAh con carga de 25W.

Este es el Galaxy A54 5G de Samsung. Foto: captura.

Y si de fotografías y videos se trata, este Samsung llega con triple sensor de alta calidad: sensor de 50MP, lente gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 32MP. Grabas videos en calidad 4K y tomas fotografías en altísima calidad.

Finalmente, ¿qué precio tiene el Galaxy A54 5G? Pues bien, como ha pasado el tiempo, el teléfono de Samsung actualmente cuesta 749 soles, unos 210 dólares en el mercado global.