Motorola supera a Xiaomi con potente celular: 512GB almacenamiento, 125W carga rápida y triple cámara HD

El Motorola Edge 50 Pro es considerada como una verdadera joya de mundo tecnológico dentro de la gama alta de celulares. Este dispositivo se lanzó en abril de 2024, pero a un año de su lanzamiento, todavía figura como uno de los smartphones más vendidos por sus características, además de un diseño elegante y premium.

Decir que el Motorola Edge 50 Pro es superior al Xiaomi 14 Note Pro no resulta descabellado, y más sabiendo la gran competencia que se ha generado en los últimos meses con el lanzamiento de otras marcas que buscan innovar.

La gama alta de Motorola está asegurada gracias a este teléfono inteligente que se ve potenciado con una pantalla pOLED de 6.70 pulgadas que ofrece una resolución de 1220x2712 y una tasa de refresco de 165 Hz, además de un brillo máximo de 2000 nits.

Características principales del Motorola Edge 50 Pro

La potencia del Motorola Edge 50 Pro se debe a los componentes de nivel premium que tiene y que refuerzan su puesto de ser uno de los teléfonos más vendidos en la actualidad. Además de la interesante pantalla que dispone, también trabaja con el procesador Snapdragon 7 Gen 3 y una memoria RAM de hasta 12 GB con 512 GB de almacenamiento.

La superioridad de Motorola por encima de otras marcas también se ve reflejado en la capacidad de la batería con sus 4.500 mAh y posibilidad de adaptarse a una carga rápida de 125W y venir con el sistema operativo Android 14.

Si eres una persona que comparte contenido multimedia de manera concurrente, con este teléfono vas a disponer de cámaras traseras de 50 MP la principal, ultra gran angular de 13 MP y telefoto de 10 MP con la posibilidad de tener tres aumentos ópticos. Finalmente, el lente forntal es de 50 MP.

El teléfono de Motorola que pertenece a la gama alta a buen precio. | Foto: Captura

El precio del Motorola Edge 50 Pro dependerá de la región donde lo compres o si está en temporada de oferta. En Perú, tienes un costo aproximado de 2000 soles y lo mejor de todo es que viene incluido con el cargador original.