NO compres el Galaxy A56 | Este Motorola es mejor y tiene chip Snapdragon, pantalla 144Hz, 512GB y carga rápida
El Motorola Edge 50 Fusion no solo es mejor que el Galaxy A56, cuesta menos, está hecho de cuero y además carga en solo 20 minutos.
Pese a que Samsung tiene algunos de los equipos más populares, su nuevo gama media, el Galaxy A56 5G, no ha podido superar al poderoso Motorola Edge 50 Fusion, un teléfono con procesador de alta calidad, amplia memoria y pantalla ultra fluida.
Y es que si bien el Motorola Edge 50 Fusion pertenece a la gama media, tiene una configuración muy completa y se ha convertido en la mejor alternativa para este 2025, ya que su precio ha bajado demasiado. ¿Quieres conocerlo en profundidad? Aquí todos los detalles.
PUEDES VER: iPhone 17 Pro Max: este es el precio, características, cámaras, colores y fecha de llegada del nuevo teléfono de Apple
Motorola Edge 50 Fusion: ficha técnica y precio oficial
La pantalla del Motorola Edge 50 Fusion es de tipo OLED con una diagonal de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+, además de una tasa de refresco de 144Hz, un brillo máximo de 1600 nits y compatibilidad con HDR10+.
Si hablamos de potencia, debes saber que este Motorola tiene un procesador Snapdragon 7s Gen 2, 12GB de RAM, 512GB de memoria interna, además de 5000 mAh y carga de 68W por cable.Este es el Motorola Edge 50 Fusion. Foto: composición/www.clubic.com
Por si fuera poco, el Motorola Edge 50 Fusion tiene una cámara de 50MP, un gran angular de 13MP y selfie de 32MP. No solo vas a poder grabar en 4K a 30fps, sino que también podrás tomar fotografías de altísima calidad.
Lo mejor de todo es que el precio del Motorola Edge 50 Fusion se ha 'desplomado' y actualmente cuesta 799 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 220 dólares.
