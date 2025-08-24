El potente Motorola mejor que el Xiaomi Redmi 14: pantalla POLED, RAM de 12GB y colores preciosos

Xiaomi ha lanzado este año su nueva línea de gama media con los Redmi 14, pero Motorola está al mismo nivel que la marca china manteniendo un catálogo de dispositivos a buenos precios, pero con fichas técnicas asombrosas, como es el caso del Motorola G85, que veremos a continuación.

Pantalla, procesador y batería del Motorola G85

El Motorola G85 nos trae una pantalla POLED de 6,7 pulgadas junto con resolución FullHD+, potenciado con una notable tasa de refresco gracias a sus 120 hercios, en tanto que su brillo funciona a la perfección con sus 1,600m nits pico, además de protección anticaídas Gorilla Glass 5.

El rendimiento de este Motorola es óptimo gracias a su chip Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 que va bien con las tareas rutinarias, así como para tener muchas apps abiertas. Del mismo modo, viene con RAM de 12GB, en tanto que su memoria interna es de 256GB.

El Motorola G85 lo hace bien con su autonomía, pues incluye una batería amplia de 5,000mAh, que te dará potencia de uso para casi todo el día, en tanto que su carga rápida es de 30W, por lo que el mismo estará cargado al 100 por ciento en unos 60 minutos.

Foto, video y software del Motorola G85

Al pasar a la fotografía, este celular viene con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, a la vez de un ultra gran angular de 8 megapíxeles, así como un frontal de 32 megapíxeles.

Sobre el video, el Motorola G85 no tiene grabación en 4K, tan solo vamos a poder hacerlo en 1080p a 30fps, por lo que este apartado es uno de sus puntos más flacos. Eso sí, incluye una buena estabilización.

El celular que nos compete hoy salió con Android 14, pero con una política de actualización de 2 años para dar soporte al software, mientras que para los parches de seguridad son unos 3 años.

Precio en 2025 del Motorola G85

Si te quieres comprar el Motorola G85, entonces en México lo encuentras desde los 4,019 pesos; en Perú desde los 837 soles; en Colombia desde los 809.900 pesos; en España desde los 190 euros (Amazon).