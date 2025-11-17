- Hoy:
Manuel Barreto, DT de Perú, dio rotundo calificativo al duelo contra Chile: "Es una..."
Manuel Barreto rompió su silencio y dio un fuerte comentario sobre el próximo partido que sostendrá la selección peruana ante Chile en un amistoso internacional FIFA.
La selección peruana se prepara para enfrentar a Chile en un duelo amistoso internacional FIFA desde Rusia. En la previa de esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico', Manuel Barreto fue entrevistado y consultado sobre el partido que sostendrán ambos países. El técnico interino de Perú dejó un fuerte calificativo al enfrentamiento contra los chilenos.
Manuel Barreto, técnico interino de la selección peruana, dio fuerte calificativo al partido contra Chile
En la conversación con el medio 'ADN Radio' de Chile, el periodista David Oyarzún le preguntó a Barreto sobre cómo ve el partido amistoso que tendrá Perú ante la selección chilena en el Estadio Olímpico Fisht, Sochi.
Video: ADN Radio
"Va a ser un partido característico de eliminatorias sudamericanas. Con Rusia fue muy intenso, pero quizá más limpio. Acá son partidos más cortados, más duros. Esperamos un partido durísimo, como en La Florida (Chile). Sirve porque te vas conociendo un poquito a quién te vas a enfrentar, pero después cada partido es una nueva historia", afirmó.
Los comentarios de Manuel Barreto sobre Chile denotan total respeto al rival e indican que el encuentro será un partido difícil que tendrá muchos momentos interesantes, pero sobre todo tendrá la principal característica de ser similar a los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, donde cada balón se disputará hasta el último.
Por otro lado, Barreto dejó en claro que ambas selecciones tienen similitudes, ya que están en proceso de recambio generacional, pero que el país sureño lleva una ventaja porque durante las Eliminatorias pasadas comenzaron con estos cambios.
"¿Se parecen ambas selecciones? Tiene toda la razón, solo que algunos meses más tarde. Chile inició un proceso de transición dentro de la eliminatoria, nosotros empezamos a trabajarlo hace un mes. Pero es cierto que estamos buscando ese proceso", afirmó.
Es importante mencionar que el Perú vs Chile se jugará el martes 18 de noviembre a las 12:00 p. m. (hora peruana) y a las 14:00 p. m. (hora chilena) desde el Estadio Fisht de Sochi, Rusia.
