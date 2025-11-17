Felipe Chávez confesó el trato que recibió de los jugadores de la selección peruana: "Fue muy..."

La selección peruana tiene dentro de su órbita de jugadores a Felipe Chávez como uno de los futbolistas que representarán y liderarán esta nueva generación. Sin embargo, cuando fue convocado para disputar el amistoso contra Chile, diversos hinchas aseguraron que dentro de la Bicolor había inconvenientes con el futbolista que actualmente juega en Bayern de Múnich.

Felipe Chávez confesó cómo fue tratado por los jugadores de la selección peruana

En la entrevista con el FC Bayern, Chávez fue consultado sobre cómo vivió la experiencia de ser convocado por primera vez y hacer su debut oficial con una selección absoluta como la peruana.

Al principio, el también conocido como 'Pippo', relató su crónica de cómo fue llegar a Lima y, de igual manera, viajar hacia Chile para ponerse a las órdenes de Manuel Barreto y prepararse.

Video: FC Bayern

"El viaje comenzó en Múnich, con una escala de 15 horas, hacia Lima. En cualquier caso, fue un viaje muy largo, pero al final llegué directamente al campo de entrenamiento dirigido por la Federación Peruana de Fútbol. Un día antes del partido volamos hacia Chile", confirmó.

De la misma forma, Felipe Chávez desmintió todos los rumores que aseguraban que se sentía excluido por sus compañeros dentro y fuera del campo, ya que en cámaras se pudo evidenciar que no estuvo muy relacionado con los otros jugadores peruanos.

"Allí tuvimos una noche comunitaria donde cada nuevo jugador, al igual que los entrenadores, tuvo que presentarse y cantar o bailar. Definitivamente estuve de buen humor esa noche, fue muy divertido", reveló.

Estas palabras del futbolista del Bayern de Múnich dan evidencia de que la pasó muy bien en la interna de la selección peruana y se quedó con ese gran momento que vivió con los otros seleccionados al tener que dar una presentación ante todos los presentes.

No cabe duda entonces de que Felipe Chávez vivió una gran experiencia al lado de sus nuevos compañeros, que hoy disputan los últimos amistosos internacionales FIFA, pero lamentablemente él no puede acompañar al estar con una lesión.