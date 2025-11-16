¿No vuelve? Felipe Chávez se pronunció tras no ser convocado por Perú: "Fue un..."

¡Lo dijo todo! Felipe Chávez no fue convocado a la selección peruana para la presente fecha FIFA de noviembre, por lo que sigue en el Bayern Múnich y ahora decidió romper su silencio desde Alemania, mandando un fuerte mensaje a toda la Blanquirroja y su fiel hinchada.

Hace poco se informó que su ausencia se debía a una lesión, pero el periodista Gustavo Peralta reveló que tampoco terminó de convencer al comano técnico y por ello Manuel Barreto decidió no llamarlo para los compromisos con Rusia y Chile, ambos en San Petersburgo y Sochi respectivamente.

Ahora, el mismo Felipe Chávez comentó cómo se sintió vistiendo la camiseta de la selección peruana y detalló su experiencia en el combinado absoluto, ya que antes únicamente había sido convocado para las divisiones menores. Todo esto lo dijo en diálogo con FC Bayern Campus.

"Fue, por supuesto, un gran honor jugar por mi patria y también un sentimiento agradable. A mis padres les gustó eso, estaban muy felices por mí. Mi debut con Perú fue una sensación muy bonita y un mayor orgullo. Cantar el himno fue increíble", precisó el futbolista del Bayern Múnich que ya contó con sus primeros minutos en la Blanquirroja.

Felipe Chávez juega en la reserva del Bayern Múnich.

¿Cuál es el valor de Felipe Chávez?

Actualmente, Felipe Chávez tiene un valor de 600 mil euros en el mercado de transferencias y es la cotización más elevada que ha alcanzado a lo largo de su carrera profesional. Si sube al primer equipo del Bayern Múnich sin duda alguna ese precio subirá aún más.