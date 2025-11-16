0
Puede jugar por la selección peruana, pero acaba de debutar con otro país en esta fecha FIFA

Un talentoso futbolista que era analizado por la Blanquirroja sorprendió debido a que se estrenó con una selección distinta a la peruana.

Francisco Esteves
Selección peruana cerca de perder a jugador.
Selección peruana cerca de perder a jugador. | Foto: La Bicolor - X.
¡Sorpresa! Este futbolista puede jugar para la selección peruana que actualmente dirige Manuel Barreto, y que dentro de poco se encontrará jugando con Chile en Rusia un nuevo partido amistoso de fecha FIFA. En esa línea, el jugador decidió jugar para un combinado que no es Perú y dio la hora.

Nos referimos a Emilio Saba, futbolista de Sport Boys del Callao que recientemente debutó con Palestina en el partido ante País Vasco y cuenta con más desafíos a futuro. El lateral del cuadro rosado actuó ante la presencia de más de 53 mil hinchas en el histórico San Mamés.

Asimismo, recordemos que el defensor rosado puede jugar para la escuadra asiática debido a que su padre y abuela son de dicha nacionalidad, por lo que muchos se preguntan si lo perderemos definitivamente. Además, Manuel Barreto ha preferido usar a otros futbolistas en su posición en la Blanquirroja.

Emilio Saba

Emilio Saba convocado en Palestina.

Vale precisar que Emilio Saba, a sus 24 años, todavía puede jugar para la selección peruana debido a que el partido que jugó con Palestina fue de carácter amistoso. Según el reglamento de la FIFA, hasta que no dispute un encuentro oficial con algún país, ya sea de Eliminatorias o algo similar, todavía puede ser convocado por otro.

¿En qué clubes jugó Emilio Saba?

Estos son los equipos donde ha estado:

  • FBC Melgar
  • Deportivo Municipal
  • UTC
  • ADT
  • Carlos Mannucci
  • Sport Boys

