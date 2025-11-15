0
España vs Georgia por Eliminatorias europeas
Final de Alianza Lima vs Universitario por el Clausura

DT de Rusia generó polémica con comparación entre la selección de Chile y Perú: “Mejor..."

Perú se prepara para enfrentar a Chile en el Clásico del Pacífico el 18 de noviembre de 2025 en Sochi, donde se evaluará la veracidad de las declaraciones de Valeri Karpin respecto a ambos equipos.

Luis Blancas
DT de Rusia dio rotundo comentario sobre Perú y se rindió ante Chile
DT de Rusia dio rotundo comentario sobre Perú y se rindió ante Chile | Composición: Líbero
La selección peruana empató 1-1 contra Rusia en el pasado amistoso internacional FIFA en el Gazprom Arena de San Petersburgo. Sin embargo, el equipo chileno logró vencer por 2-0 al mismo rival, lo que provocó que el técnico de Rusia, Valeri Karpin, hiciera una comparación entre las dos escuadras, generando así polémica por su rotundo comentario.

El Clásico del Pacífico se jugará en la ciudad de Sochi.

PUEDES VER: Perú vs. Chile: cuándo juegan, hora y canales para ver el partido amistoso

DT de Rusia, Valeri Karpin, lanzó rotunda comparación entre Chile y Perú

Después de la derrota ante Chile, el seleccionador ruso, Karpin, ofreció una conferencia de prensa donde expresó sus descargos por el resultado adverso en el segundo partido amistoso internacional que enfrentó su país.

A la vez, se dio espacio para realizar una comparación contundente entre la selección peruana y la chilena, resaltando a Chile por sus mejores condiciones en el campo.

seleccion rusia

DT de Rusia, Valeri Karpin, dio rotundo comentario sobre Perú y se rindió ante Chile

"La organización. El equipo chileno parece más organizado y disciplinado. Técnicamente, está bien equipado como Perú, si no mejor", afirmó el estratega.

Las palabras de Valeri Karpin, técnico de Rusia, ven a Chile como un equipo superior al peruano, dejando en claro que el país dirigido por Nicolás Córdova posee mayor técnica, es tácticamente superior y, sobre todo, cumplen con las indicaciones de su técnico en el campo.

Es importante mencionar que, después de los enfrentamientos contra el combinado europeo, la selección peruana se enfrentará a la chilena en una nueva edición del Clásico del Pacífico, donde se comprobará si lo afirmado por el entrenador ruso es completamente preciso.

Perú y Chile se enfrentarán el martes 18 de noviembre de 2025 a las 12:00 p. m. (hora peruana) desde el Estadio Fisht de Sochi, Rusia, en el último amistoso internacional de este año.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

