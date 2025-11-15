- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Universitario
- Georgia vs España
- Chile vs Rusia
- Colombia vs Nueva Zelanda
- Paraguay vs Estados Unidos
- México vs Uruguay
- Shevhenko vs Zhang
- Della Maddalena vs Makhachev
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
DT de Rusia generó polémica con comparación entre la selección de Chile y Perú: “Mejor..."
Perú se prepara para enfrentar a Chile en el Clásico del Pacífico el 18 de noviembre de 2025 en Sochi, donde se evaluará la veracidad de las declaraciones de Valeri Karpin respecto a ambos equipos.
La selección peruana empató 1-1 contra Rusia en el pasado amistoso internacional FIFA en el Gazprom Arena de San Petersburgo. Sin embargo, el equipo chileno logró vencer por 2-0 al mismo rival, lo que provocó que el técnico de Rusia, Valeri Karpin, hiciera una comparación entre las dos escuadras, generando así polémica por su rotundo comentario.
DT de Rusia, Valeri Karpin, lanzó rotunda comparación entre Chile y Perú
Después de la derrota ante Chile, el seleccionador ruso, Karpin, ofreció una conferencia de prensa donde expresó sus descargos por el resultado adverso en el segundo partido amistoso internacional que enfrentó su país.
A la vez, se dio espacio para realizar una comparación contundente entre la selección peruana y la chilena, resaltando a Chile por sus mejores condiciones en el campo.
DT de Rusia, Valeri Karpin, dio rotundo comentario sobre Perú y se rindió ante Chile
"La organización. El equipo chileno parece más organizado y disciplinado. Técnicamente, está bien equipado como Perú, si no mejor", afirmó el estratega.
Las palabras de Valeri Karpin, técnico de Rusia, ven a Chile como un equipo superior al peruano, dejando en claro que el país dirigido por Nicolás Córdova posee mayor técnica, es tácticamente superior y, sobre todo, cumplen con las indicaciones de su técnico en el campo.
Es importante mencionar que, después de los enfrentamientos contra el combinado europeo, la selección peruana se enfrentará a la chilena en una nueva edición del Clásico del Pacífico, donde se comprobará si lo afirmado por el entrenador ruso es completamente preciso.
Perú y Chile se enfrentarán el martes 18 de noviembre de 2025 a las 12:00 p. m. (hora peruana) desde el Estadio Fisht de Sochi, Rusia, en el último amistoso internacional de este año.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90