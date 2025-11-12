0
Perú empató 1-1 con Rusia

DT de Rusia, Valeri Karpin, deja fuerte calificativo a Perú tras amargo empate: "Fue un..."

Perú impactó a Rusia tras conseguir un empate agónico en San Petersburgo. El DT Valeri Karpin no dudó en darle un calificativo a la Bicolor.

Diego Medina
DT de Rusia no calló sobre la selección peruana.
DT de Rusia no calló sobre la selección peruana. | Foto: Captura Movistar Deportes
La selección peruana malogró la fiesta de Rusia en este amistoso internacional de fecha FIFA. El equipo del DT Valeri Karpin ganaba 1-0 tras blooper de Pedro Gallese, pero sobre el final del compromiso apareció Alex Valera para sellar el empate. Ante este momento, el estratega de 56 años tomó la palabra en conferencia de prensa para calificar a la Bicolor.

Alex Valera es noticia en Rusia tras ser el autor del empate a favor de Perú.

El técnico se mostró muy fastidiado por este marcador que se le va de las manos en el tramo final. Si bien mantienen su buena racha de 23 partidos seguidos sin derrotas, es claro que este tipo de resultados deja muchas dudas de cara a los demás partidos que viene contra escuadras de cualquier continente.

"¿Puede considerarse un empate una derrota? Debería considerarse como tal, y los empates ocurren. No fue el resultado del partido. Fue un empate contra un buen y digno oponente", declaró en conferencia de prensa, citado por el medio "Championat.com" de Rusia.

Siguiendo esa línea, respondió duramente a aquellos que critican el tipo de juego que mostró ante Perú. Deja en claro que fue una jugada inesperada que sorprendió a la defensa de Rusia, así como al portero Safonov que llegó tarde para evitar despejar el esférico.

"¿Cuál fue el error del entrenador? ¿Qué empatamos? ¿Cuántas ocasiones tuvimos de gol? Encajamos un gol desde 30 metros. Ni siquiera fue una ocasión clara. La pierna de Safonov cedió. Hubo ocasiones de gol, podría haber sido 2-0 o 3-0. No hay dudas sobre la defensa de los chicos. Eso significa que defendieron bien", apuntó.

Valeri Karpin criticó fuertemente a su equipo

Fuera de ello, el estratega de 56 años fue duro contra sus dirigidos al decir que de ser un partido de Eliminatorias, el plantel actual sería totalmente distinto, sin la presencia del portero Safonov como titular.

"¿Acaso la falta de jugadores de práctica no perjudica a Safonov? Si se hubiera realizado una prueba, la plantilla habría sido un 50% diferente. Es posible que Safonov no hubiera jugado", agregó.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

