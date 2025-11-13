Paolo Guerrero dio rotundo calificativo al gol de Álex Valera en la selección peruana: "Muy..."

La selección peruana empató 1-1 ante Rusia tras un golazo anotado por Álex Valera en los minutos finales del encuentro. El tanto llamó mucho la atención en Perú, ya que desde el retiro de Paolo Guerrero, la Blanquirroja aún no ha encontrado quién pueda ser su sucesor, pero este gol ilusiona a los hinchas. Es por eso que, luego de declarar ante la prensa, el delantero de Alianza Lima dio su opinión sobre el gol del jugador de Universitario de Deportes.

Después de finalizar los entrenamientos con Alianza, Guerrero fue rodeado por los periodistas, quienes no dudaron en consultarle sobre el gol anotado por Valera a Rusia en el amistoso internacional de la FIFA.

Video: Jax Latin Media

"Muy bien, muy bien. El delantero siempre tiene que estar viendo el arco, fue una buena oportunidad para él. Tiene que mantenerse metiendo goles con la selección", dijo el retirado y exgoleador de la selección peruana.

Las palabras de Paolo Guerrero demuestran su experiencia con el número 9 y como un histórico jugador de la Bicolor, se siente orgulloso por el gol de Álex Valera.

Además, se dio el tiempo de solicitarle un pedido al jugador de Universitario de Deportes, aconsejándole estar pendiente del arco para seguir anotando golazos con la selección peruana.

Cabe destacar que Paolo Guerrero ya no formará más parte de la Bicolor ni en las Eliminatorias Sudamericanas ni en la Copa América, ya que anunció su retiro ante Argentina. Sin embargo, decidió extender su carrera jugando su último partido contra Ecuador en el proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026.

Gol de Álex Valera a Rusia

Álex Valera destacó ante la selección de Rusia al anotar el empate agónico de Perú a los 81 minutos, tras un fuerte disparo que logró vencer al guardameta Matvéi Safónov.