DT de Chile responde a las críticas en la previa de partido ante Perú: "Jugadores más..."

El 'Clásico del Pacífico' sumará un nuevo capítulo en su historia, pero esta vez tendrá un sabor diferente al tener a las dos selecciones fuera del Mundial 2026 y en busca del recambio generacional. En la previa del cotejo, el DT de Chile, Nicolás Córdova, dejó un llamativo mensaje a la prensa ante las constantes críticas.

Luego de la victoria ante Rusia, donde pusieron fin a la racha del equipo europeo, el entrenador de Chile señaló la importancia de saber aprovechar los nuevos talentos que se van sumando a la selección y saber usarlos sin importar las críticas que reciba. El próximo reto de 'La Roja' será ante Perú como parte de los amistosos internacionales.

DT de Chile deja picante mensaje antes de enfrentar a Perú

Al igual que Perú, el reto de Nicolás Córdova es llevar a la selección peruana a lo más alto y convertirla en un equipo competitivo frente a cualquier rival. Su evolución, al parecer, es favorable tras llevarse una victoria frente a Rusia, pero ahora, su concentración está en vencer a Perú.

"Competir a este nivel es súper importante y que aparezcan jugadores es determinante. Una de las cosas que me encomendaron es poder darle continuidad a un grupo de jugadores más jóvenes. Hay que jugar la mayor cantidad de partidos, darle continuidad al grupo y al proyecto de juveniles", sostuvo.

DT de Chile tiene el mismo objetivo que Perú.

La situación en Chile es muy similar a lo que se vive en la selección peruana y es que Nicolás Córdova solamente está como DT interino, mientras La Roja busca un técnico para el próximo Mundial.

"Dejarla al técnico que venga el próximo año jugadores de donde agarrarse para empezar el proceso como corresponde. Y así poder clasificar al Mundial 2030, que es lo que todos queremos. Básicamente, todos estamos focalizados en eso y no en otra cosa. Se pueden hacer cosas importantes", agregó Córdova.