¡Atención, Perú! Bayern Múnich tomó radical medida con Felipe Chávez y sorprende a hinchas

Felipe Chávez es uno de los jugadores más pedidos por lo hinchas para que integre las convocatorias de la selección peruana, debido a su formación en las menores del Bayern Múnich. Sin embargo, tras haber conseguido su debut internacional con la 'Bicolor', el volante atraviesa un complicado presente con su club, que ahora tomó una severa medida.

Bayern Múnich tomó radical medida con Felipe Chávez

El volante de 19 años venía siendo uno de los jugadores más destacados de su club y era considerado un habitual titular con el cuadro alemán. Sin embargo, luego de haber logrado su debut con la selección su situación cambió drásticamente ya que se ha sido apartado de las ultimas convocatorias del Bayern Múnich.

En ese sentido, Felipe Chávez volvió a quedarse fuera de la convocatoria para el partido ante FV Illertissen por la Regionalliga. Con esta ausencia, ya son tres los partidos que el popular 'Pippo' se ha perdido con su equipo, una situación que ha dejado sumamente preocupados a todos los hinchas.

Felipe Chávez volvió a quedar fuera de lista con el Bayern Múnich.

Cabe destacar que el Bayern Múnich terminó perdiendo este partido por 4-3, dejando en evidencia el gran aporte de Felipe Chávez en el equipo. Esto ya que, hasta antes de su ausencia, venían logrando grandes resultados.

La convocatoria de Felipe Chávez con Perú está en riesgo

Esta nueva ausencia del volante no solo representa una mala noticia para los intereses del Bayern Múnich, sino también para la selección peruana. Según informó el cuadro alemán, Felipe Chávez regresó del partido ante Chile con una molestia física que le ha impedido volver a tener actividad en los últimos días.

De esta forma, ante la cercanía de los próximos amistosos de la selección peruana frente a Rusia y Chile en noviembre, el joven mediocampista todavía no ha podido sumar minutos con su club y su recuperación avanza con cautela. Esta situación pone en serio riesgo su presencia en la próxima convocatoria de Manuel Barreto.