- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Atlético Grau
- Manchester United vs Brighton
- Liverpool vs Brentford
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- CTS 2025
¡Atención, Perú! Bayern Múnich tomó radical medida con Felipe Chávez y sorprende a hinchas
Bayern Múnich generó sorpresa entre los hinchas al tomar una inesperada decisión sobre Felipe Chávez, volante de la selección peruana, para su último compromiso. ¿Qué pasó?
Felipe Chávez es uno de los jugadores más pedidos por lo hinchas para que integre las convocatorias de la selección peruana, debido a su formación en las menores del Bayern Múnich. Sin embargo, tras haber conseguido su debut internacional con la 'Bicolor', el volante atraviesa un complicado presente con su club, que ahora tomó una severa medida.
PUEDES VER: Piero Quispe dio gran pase en jugada que terminó en gol de Sydney FC y desató elogios de hinchas
Bayern Múnich tomó radical medida con Felipe Chávez
El volante de 19 años venía siendo uno de los jugadores más destacados de su club y era considerado un habitual titular con el cuadro alemán. Sin embargo, luego de haber logrado su debut con la selección su situación cambió drásticamente ya que se ha sido apartado de las ultimas convocatorias del Bayern Múnich.
En ese sentido, Felipe Chávez volvió a quedarse fuera de la convocatoria para el partido ante FV Illertissen por la Regionalliga. Con esta ausencia, ya son tres los partidos que el popular 'Pippo' se ha perdido con su equipo, una situación que ha dejado sumamente preocupados a todos los hinchas.
Felipe Chávez volvió a quedar fuera de lista con el Bayern Múnich.
Cabe destacar que el Bayern Múnich terminó perdiendo este partido por 4-3, dejando en evidencia el gran aporte de Felipe Chávez en el equipo. Esto ya que, hasta antes de su ausencia, venían logrando grandes resultados.
La convocatoria de Felipe Chávez con Perú está en riesgo
Esta nueva ausencia del volante no solo representa una mala noticia para los intereses del Bayern Múnich, sino también para la selección peruana. Según informó el cuadro alemán, Felipe Chávez regresó del partido ante Chile con una molestia física que le ha impedido volver a tener actividad en los últimos días.
De esta forma, ante la cercanía de los próximos amistosos de la selección peruana frente a Rusia y Chile en noviembre, el joven mediocampista todavía no ha podido sumar minutos con su club y su recuperación avanza con cautela. Esta situación pone en serio riesgo su presencia en la próxima convocatoria de Manuel Barreto.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50