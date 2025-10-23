Jugó en la selección de Islandia, tiene nacionalidad sueca y ahora vestirá la camiseta del Perú

La selección peruana masculina está dejando en claro su interés en incorporar a jugadores con doble nacionalidad, peruana y europea, a su equipo. No obstante, no son los únicos, ya que el equipo femenino de la Bicolor también ha realizado gestiones para convocar a un torneo importante a una futbolista que ha jugado en la selección de Islandia y posee nacionalidad sueca. Nos referimos a Andrea Thorisson.

Andrea Thorisson, volante de nacionalidad islandesa y sueca, manifestó su amor por la selección peruana

Antonio Spinelli, técnico de la selección peruana femenina, convocó a Thorisson para disputar la Conmebol Liga de Naciones Femenina 2025-2026, torneo internacional y clasificatorio para el Mundial de Fútbol Femenino Brasil 2027.

Tras recibir el llamado, Andrea Thorisson realizó las gestiones junto a Jean Ferrari para que esta convocatoria se haga efectiva. Uno de los trámites realizados fue el One Time Switch, proceso que realizan los jugadores de doble nacionalidad para jugar solo por una y renunciar a la otra.

Andrea Thorisson, volante de nacionalidad sueca e islandesa, jugará por la selección peruana femenina.

Cabe destacar que previo a este llamado, Thorisson disputó partidos oficiales con la selección de Islandia en la Sub-17 y en la Sub-19, por lo que era necesario ese trámite ante la FIFA.

Después de completar su primer entrenamiento con la selección peruana, la centrocampista que actualmente juega en Bollstanäs SK, dio sus primeras declaraciones y expresó su amor por la escuadra blanquirroja antes del inicio de la Nations League.

Video: Movistar Deportes

"Tengo triple nacionalidad: sueca 🇸🇪, islandesa 🇮🇸 y peruana, pero siempre me he sentido peruana. Estoy orgullosa de estar aquí", afirmó en primera instancia.

"Me siento bien con la idea del profe, de cómo jugar y todo eso", explicó Andrea Thorisson sobre cómo se viene adaptando a sus compañeras de la selección peruana.