Perú vs Colombia EN VIVO por Liga de Naciones Femenina: dónde ver, horario y canal

Momento de vivir un nuevo certamen como la Liga de Naciones Femenina con Perú vs Colombia como protagonistas. Ambas escuadras ahora lucharán en el formato de todos contra todos para conseguir uno de los cupos al Mundial Brasil 2027. Este choque se disputará el viernes 24 de octubre a partir de las 18:00 horas locales (23:00 horas GMT) con la transmisión de RCN Televisión y Caracol TV.

La escuadra 'cafetera' no se guardará nada para este choque clave de temporada como lo es la Liga de Naciones Femenina 2025. Una de las máximas figuras es Linda Caicedo, quien viene siendo titular con Real Madrid de España y es pieza clave para la Liga Femenina y la UEFA Champions League Femenina.

Colombia parte como amplia favorita para llevarse la victoria ante la Bicolor, sabiendo que lleva años potenciando su disciplina y afrontando torneos y duelos de alto nivel que ha puesto a sus futbolistas en la élite del balompié mundial. Sin embargo, la selección peruana femenina tratará de dar el batacazo en Medellín y emplear su rebeldía para sumar sus primeros tres puntos.

El fútbol peruano femenino ha ido buscando la fórmula para competir en el máximo nivel de esta disciplina, pero aún no logra consolidar un equipo que prometa deslumbrar con el pasar de años. Sin embargo, las convocadas pretenden dar todo de sí por su país y demostrar que están en formación para ilusionarse de cara a las siguientes temporadas.

Colombia y Perú protagonizarán un partidazo por la Liga de Naciones Femenina 2025.

¿Cuándo juega Perú vs Colombia por Liga de Naciones Femenina?

El partido entre Perú y Colombia por la Liga de Naciones Femenina se juega este viernes 24 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Ambos elencos inician una nueva etapa en el fútbol femenino que servirá de eliminación para la próxima Copa del Mundo 2027 en Brasil.

¿A qué hora juega Perú vs Colombia?

Este choque de la Liga de Naciones Femenina entre Perú vs Colombia inicia a partir de las 18:00 horas locales (23:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 17:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador: 18:00 horas

Venezuela, Bolivia: 19:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 20:00 horas

¿Dónde ver Perú vs Colombia por Liga de Naciones Femenina?

Este encuentro internacional a jugarse en Medellín se verá por las señales oficiales de RCN Televisión y Caracol TV para todo el territorio colombiano. De momento, en Perú no se ha confirmado el canal exclusivo para vivir estos 90 minutos de emoción, pero no se descarta que haya plataformas digitales para sintonizarlo EN VIVO.

Perú vs Colombia por Liga de Naciones Femenina: pronóstico y cuotas

Sobre el papel, Colombia se perfila como amplio favorito para llevarse la victoria ante Perú en este arranque de la Liga de Naciones Femenina. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas:

CASAS DE APUESTAS COLOMBIA EMPATE PERÚ Betano 1.05 10.50 28.00 Coolbet 1.03 14.00 40.00 Doradobet 1.04 11.00 36.00

Cupos de Conmebol para el Mundial Femenino Brasil 2027

Esta Liga de Naciones Femenina servirá como eliminación para la Copa del Mundo en Brasil 2027. En Conmebol, se tendrá dos cupos directos al magno certamen de la FIFA, mientras que los otros dos accederán a zona de repechaje. Solo son 9 selecciones en Sudamérica que afrontarán este certamen, dado que la anfitriona, Brasil, ya tiene su lugar asegurado por ser sede.