¿A qué hora juega Perú vs Colombia y dónde ver partido por la Conmebol Liga de Naciones Femenina?
La selección peruana debutará ante Colombia este viernes por la fecha 1 de la Conmebol Liga de Naciones Femenina, pensando en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027.
Perú hará su estreno en la Conmebol Liga de Naciones Femenina frente a la selección colombiana desde el Estadio Atanasio Girardot. La 'Bicolor' apunta a lograr un buen resultado en el inicio de la competición que servirá como eliminatoria con miras a la Copa Mundial FIFA 2027. Sin embargo, las cafeteras también tienen el objetivo de conseguir una victoria.
¿Cuándo juega Perú vs Colombia?
Según la programación oficial, Perú vs Colombia por la primera jornada de la Conmebol Liga de Naciones Femenina se disputará este viernes 24 de octubre en el mítico Estadio Atanasio Girardot, ubicado en Medellín.
Perú vs Colombia se enfrentarán por la fecha 1 de la Conmebol Liga de Naciones/Foto: X
¿A qué hora juega Perú vs Colombia?
El choque que afrontarán las selecciones de Perú vs Colombia EN VIVO por la fecha 1 de la Conmebol Liga de Naciones dará comienzo a partir de las 18:00 horas locales de Perú. A continuación, repasa los horarios en el resto de países de Sudamérica.
- México: 17:00 horas
- Perú: 18:00 horas
- Ecuador: 18:00 horas
- Colombia: 18:00 horas
- Bolivia: 19:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
- Chile: 19:00 horas
- Argentina: 19:00 horas
- Brasil: 19:00 horas
- Uruguay: 19:00 horas
- Paraguay: 19:00 horas
¿Dónde ver Perú vs Colombia EN VIVO?
La transmisión del duelo Perú vs Colombia EN VIVO y EN DIRECTO por la Conmebol Liga de Naciones será transmitido por la señal de Gol Caracol y RCN Fútbol.
Previa del partido Perú vs Colombia por la Conmebol Liga de Naciones
La selección peruana se mentaliza en sacar un óptimo resultado de visita frente a Colombia en el arranque de la Conmebol Liga de Naciones tras su participación en la Copa América Femenina donde quedó en el último lugar del Grupo A.
Para esta competencia, el combinado nacional se ha venido preparando al máximo en una convocatoria que tiene a varias de sus figuras más importantes como Yomira Tacilla, Geraldine Cisneros, Cindy Novoa Xioczana Canales, entre otras. El objetivo es solo uno: quedarse con la victoria.
Perú debutará en la Conmebol Liga de Naciones ante Colombia
Por su parte, Colombia que dirige el técnico Ángelo Marsiglia quiere evidenciar todo su gran nivel que ha mostrado en la Copa América Femenina, y también en el Mundial 2023. Por consiguiente, las cafeteras parten con la obligación de imponerse en su primer encuentro de dicho torneo Conmebol. Dentro de las novedades principales está el regreso de la estrella, Linda Caicedo quien superó su lesión tras quedar fuera de la Champions League Femenina con el Real Madrid.
Colombia apunta a derrotar a Perú en el comienzo de la Conmebol Liga de Naciones
