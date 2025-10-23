En Brasil lanzan fuerte opinión al debatir la titularidad de Erick Noriega con Gremio: "Es..."

Gremio ya pasó la página tras la goleada por 4-0 sufrida ante Bahía por el Brasileirao 2025. El 'Tricolor Paulista' tuvo un partido para el olvido que evidentemente graficó algunos errores en el planteamiento del técnico Mano Menezes. Bajo ese escenario, desde Brasil, el futbolista Erick Noriega con pasado en Alianza Lima viene siendo noticia al debatirse su titularidad en el equipo titular.

Erick Noriega genera debate en Brasil por su titularidad con Gremio

Todo sucedió en el podcast del reconocido medio Globo Esporte. Los periodistas analizaron a detalle si el 'Samurái' debe seguir jugando desde el vamos en la zaga del elenco de Porto Alegre, a lo que de manera unánime, los comunicadores respaldaron la continuidad del también pivote pero en defensa y al lado del experimentado Walter Kannemann ya que según su apreciación, Gremio dispone de muchas figuras para el medio sector.

Erick Noriega viene siendo pieza fundamental en Gremio de Brasil/Foto: X

"Para mí en 2025, la dupla de zaga titular es Noriega y Kannemann. Creo que a pesar de que si falla en el cuarto gol de Bahía, también hay un fallo desastrozo de Kaneman de Gremio contra Cruzeiro", señaló un hombre de prensa.

De la misma manera, durante dicho material audiovisual, coincidieron en que el jugador Erick Noriega no tuvo uno de sus mejores encuentros con la camiseta del 'Tricolor Paulista'. Aún así, afirmaron que, el ex Alianza Lima es un joven talento y tiene todo el perfil para consolidar su nivel en la zaga del conjunto de Mano Menezes esta temporada.

Números de Erick Noriega con Gremio este 2025

Tras su arribo a la institución brasileña, Noriega registra un total de 9 compromisos oficiales por el Brasileirao. Por el momento, no tiene goles ni asistencias, pero sí un aproximado de 754 minutos, que lo vuelven en pieza clave para su estratega.

Próximo partido de Gremio:

Gremio volverá a la acción el próximo domingo 26 de octubre frente a Juventude en el marco de la jornada 30 del Brasileirao 2025 desde el Estadio Arena do Gremio. Según la programación oficial, dicho encuentro se disputará a partir de las 14:00 horas locales de Perú o 16:00 horas de Brasil.