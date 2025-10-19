0
En Brasil cuestionan a DT de Erick Noriega tras goles que recibió Gremio en 6 minutos: "No..."

Gremio de Erick Noriega recibió dos goles de Bahía en poco tiempo y en Brasil cuestionaron al entrenador Mano Menezes por la posición que lo puso.

Erickson Acuña
Erick Noriega inició de titular con Gremio ante Bahía.
Erick Noriega inició de titular con Gremio ante Bahía. | Bahía/Gremio | Composición: Líbero
Gremio y Bahía se enfrentaron por la fecha 29 del Brasileirao en el Arena Fonte Nova con presencia de Erick Noriega, quien jugó en la volante. El resultado fue victoria por 4-0 para el conjunto local y las reacciones no tardaron en aparecer para el equipo del peruano que dirige técnicamente Mano Menezes.

El elenco de Porto Alegre llegó a este encuentro con una victoria sobre Sao Paulo la jornada anterior, por lo que salió por los tres puntos para mantenerse en el camino del triunfo; sin embargo, no lo pudo conseguir y se vio sorprendido incluso en 6 minutos con 2-0 en contra cuando se jugaba la primera parte. 

(Video: Premiere)

¿Qué dijeron en Brasil sobre Gremio de Erick Noriega tras goles?

“¿Kanneman en lugar de Wagner Leonardo? ¿Por qué? ¿Noriega y Cuéllar como centrocampistas defensivos? Es obvio que no tienen absolutamente ninguna capacidad ofensiva, y estaríamos destrozados. ¿A Gustavo Martins le falta ritmo titular? Tiene dos centrocampistas en la banca y prefiere jugar con una defensa completa. La alineación refleja los resultados hasta ahora”, indicó la cuenta de X de Gremio TimeLine tras los dos primeros goles que convirtió Bahía.

Cabe indicar que el primer tanto llegó mediante una buena definición de Iago Amaral Borduchi luego de un mal pase de Gremio cuando se jugaba apenas 3 minutos del primer tiempo. Sobre los 9’, Willian José sacó un remate de lejos inatajable para el arquero luego de una gran combinación por el medio que realizaron sus compañeros.

Erickson Acuña
