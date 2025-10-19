- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Garcilaso vs Cristal
- Getafe vs Real Madrid
- Cerro Porteño vs Olimpia
- Alajuelense vs Saprissa
- Liverpool vs Manchester United
En Brasil cuestionan a DT de Erick Noriega tras goles que recibió Gremio en 6 minutos: "No..."
Gremio de Erick Noriega recibió dos goles de Bahía en poco tiempo y en Brasil cuestionaron al entrenador Mano Menezes por la posición que lo puso.
Gremio y Bahía se enfrentaron por la fecha 29 del Brasileirao en el Arena Fonte Nova con presencia de Erick Noriega, quien jugó en la volante. El resultado fue victoria por 4-0 para el conjunto local y las reacciones no tardaron en aparecer para el equipo del peruano que dirige técnicamente Mano Menezes.
PUEDES VER: Universitario empató 0-0 y complicó su liderato de la tabla: Así se movieron las posiciones
El elenco de Porto Alegre llegó a este encuentro con una victoria sobre Sao Paulo la jornada anterior, por lo que salió por los tres puntos para mantenerse en el camino del triunfo; sin embargo, no lo pudo conseguir y se vio sorprendido incluso en 6 minutos con 2-0 en contra cuando se jugaba la primera parte.
(Video: Premiere)
¿Qué dijeron en Brasil sobre Gremio de Erick Noriega tras goles?
“¿Kanneman en lugar de Wagner Leonardo? ¿Por qué? ¿Noriega y Cuéllar como centrocampistas defensivos? Es obvio que no tienen absolutamente ninguna capacidad ofensiva, y estaríamos destrozados. ¿A Gustavo Martins le falta ritmo titular? Tiene dos centrocampistas en la banca y prefiere jugar con una defensa completa. La alineación refleja los resultados hasta ahora”, indicó la cuenta de X de Gremio TimeLine tras los dos primeros goles que convirtió Bahía.
Cabe indicar que el primer tanto llegó mediante una buena definición de Iago Amaral Borduchi luego de un mal pase de Gremio cuando se jugaba apenas 3 minutos del primer tiempo. Sobre los 9’, Willian José sacó un remate de lejos inatajable para el arquero luego de una gran combinación por el medio que realizaron sus compañeros.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50