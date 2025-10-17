Erick Noriega recibe contundentes mensajes por parte de los hinchas de Gremio: "Hasta ahora..."

La entrega y excelente rendimiento de Erick Noriega es algo que no se puede negar después de los importantes partidos que ha jugado en el Brasileirao frente a rivales de alto nivel. En el partido más reciente del Gremio, los hinchas del 'Tri' señalaron al exfutbolista de Alianza Lima como uno de los fichajes más acertados para esta temporada.

Gremio está en busca de afianzarse en puestos de competiciones internacionales y su victoria frente a Sao Paulo por 2-0 mantiene en pie su esperanza de llegar a los primeros puestos de la tabla. El peruano Erick Noriega jugó los 90 minutos del cotejo y los hinchas de su club lo llenaron de elogios por la calidad que demuestra en el campo de juego.

Erick Noriega es elogiado por hinchas de Gremio

A sus 23 años, Erick Noriega causó el interés de Gremio de Brasil por sus destacadas actuaciones en Alianza Lima. El fichaje no tardaría en completarse y ahora, el futbolista, en base a esfuerzo y dedicación, ha sabido ganarse el respeto de los hinchas del 'Tri'. En las redes sociales, se reconoció su entrega.

"¡La sorpresa de la temporada! Desconocido, contratado como centrocampista defensivo y hasta ahora un defensor estelar. Juega bien en defensa, es sólido y sabe cómo sacar el balón. La grata sorpresa tiene un nombre, Noriega", se lee en uno de los post dedicados al exjugador de Alianza Lima.

Erick Noriega destaca en Brasil. | Foto: X/ReidoSul1

Junto a esta publicación también se sumaron otros comentarios como: "Es un jugadorazo, y dejémoslo en defensa, lo está haciendo muy bien. Tenemos un defensa para muchos años", "Yo tenía prejuicios porque era peruano y no lo conocía, y hasta ahora ha jugado mucho", "Gremio hizo la elección correcta".