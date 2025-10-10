- Hoy:
¡Se lució! El gran pase de Erick Noriega para César Inga que sorprendió a Chile - VIDEO
Selección peruana comenzó a controlar el juego ante Chile y Erick Noriega mostró su experiencia en Gremio con un buen recurso para dar el pase a su compañero.
¡Dejó en el suelo al portero! Gol de Joao Grimaldo para darle la victoria a Riga FC - VIDEO
¿Lo extrañan en Matute? Pablo Sabbag anotó golazo de chalaca con Suwon FC de Corea del Sur - VIDEO
¡Locura! Gol de Luis Ramos para América de Cali en partido ante Envigado por la Liga BetPlay - VIDEO
Javier Altamirano anotó un golazo para el 2-0 de la U de Chile sobre Alianza Lima - VIDEO
Hernán Barcos falló clara situación de gol para Alianza Lima sobre U de Chile - VIDEO
¡No podía faltar! Lewandowski puso adelante al Barcelona ante Oviedo tras soberbio cabezazo
¡Desde la defensa! Eric García marcó el empate ante Real Oviedo y mantiene con vida a Barcelona
Gianluca Lapadula volvió al gol: anotó el 2-2 de Spezia ante Parma en la Coppa Italia - VIDEO
