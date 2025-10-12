- Hoy:
Partidos de hoy, lunes 13 de octubre: Programación, horarios y canales TV para ver EN VIVO
Programación completa para ver EN VIVO los partidos que se realizarán HOY lunes 13 de octubre. Hay Eliminatorias para el Mundial y Liga 1.
Hoy lunes 13 de octubre tenemos una agenda apretada con emocionantes partidos de fútbol. La fecha FIFA sigue su curso con amistosos internacionales entre selecciones o duelos por las Clasificatorias para el Mundial 2026. Además, la Liga 1 nos traerá compromisos que prometen cautivar a los fanáticos.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|UTC vs Cienciano
|L1 MAX
|15:15
|Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso
|L1 MAX
Partidos de hoy por Clasificatorias Mundial 2026 África
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Guinea Ecuatorial vs. Liberia
|Betano y Bet365
|8:00
|Santo Tomé y Príncipe vs Malaui
|Betano y Bet365
|8:00
|Sudán del Sur vs. Togo
|Betano y Bet365
|8:00
|Túnez vs. Namibia
|Betano y Bet365
|11:00
|Cabo Verde vs. Eswatini
|Betano y Bet365
|11:00
|Camerún vs. Angoa
|Betano y Bet365
|11:00
|Lesoto vs. Zimbabue
|Betano y Bet365
|11:00
|Mauricio vs. Libia
|Betano y Bet365
Partidos de hoy por Clasificatorias Mundial 2026 UEFA
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:45
|Eslovaquia vs. Luxemburgo
|Disney Plus
|13:45
|Eslovenia vs. Suiza
|Disney Plus
|13:45
|Gales vs. Bélgica
|Disney Plus
|13:45
|Irlanda del Norte vs. Alemania
|Disney Plus
|13:45
|Islandia vs. Francia
|ESPN, Disney Plus y ViX
|13:45
|Macedonia del Norte vs. Kazajistán
|Disney Plus
|13:45
|Suecia vs. Kosovo
|Disney Plus
|13:45
|Ucrania vs. Azerbaiyán
|Disney Plus
Partidos de hoy por las Eliminatorias CONCACAF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Honduras vs. Haití
|1xBet
|21:00
|Costa Rica vs. Nicaragua
|1xBet
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|16:30
|Platense vs. Deportivo Riestra
|TyC Sports y Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Primera Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|U de Chile vs. Palestino
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia (Primera A)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:15
|Once Caldas vs. Ind. Medellín
|RCN Nuestra Tele y Bet 365
|19:30
|Fortaleza vs. Boyacá Chicó
|RCN Nuestra Tele y Bet 365
Partidos de hoy por la Copa Ecuador
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Independiente del Valle vs. U Católica
|1xBet
Partidos de hoy amistosos internacionales
|Horarios
|Partidos
|Canales
|07:45
|Uzbekistán vs. Uruguay
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|UMECIT vs. Sporting San Miguelito
Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.
