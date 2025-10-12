Partidos de hoy, lunes 13 de octubre: Programación, horarios y canales TV para ver EN VIVO

0
Programación completa para ver EN VIVO los partidos que se realizarán HOY lunes 13 de octubre. Hay Eliminatorias para el Mundial y Liga 1.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos de hoy lunes 13 de octubre
Programación de los partidos de hoy lunes 13 de octubre | Composición Líbero
Hoy lunes 13 de octubre tenemos una agenda apretada con emocionantes partidos de fútbol. La fecha FIFA sigue su curso con amistosos internacionales entre selecciones o duelos por las Clasificatorias para el Mundial 2026. Además, la Liga 1 nos traerá compromisos que prometen cautivar a los fanáticos.

Islandia vs Francia se enfrentarán por la fecha 4 de las Eliminatorias UEFA 2026

PUEDES VER: Francia vs Islandia EN VIVO por Eliminatorias europeas 2026: a qué hora y dónde ver

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00UTC vs CiencianoL1 MAX
15:15Juan Pablo II vs. Deportivo GarcilasoL1 MAX

Partidos de hoy por Clasificatorias Mundial 2026 África

HorariosPartidosCanales
8:00Guinea Ecuatorial vs. Liberia Betano y Bet365
8:00Santo Tomé y Príncipe vs MalauiBetano y Bet365
8:00Sudán del Sur vs. TogoBetano y Bet365
8:00Túnez vs. NamibiaBetano y Bet365
11:00Cabo Verde vs. EswatiniBetano y Bet365
11:00Camerún vs. AngoaBetano y Bet365
11:00Lesoto vs. ZimbabueBetano y Bet365
11:00Mauricio vs. LibiaBetano y Bet365

Partidos de hoy por Clasificatorias Mundial 2026 UEFA

HorariosPartidosCanales
13:45Eslovaquia vs. LuxemburgoDisney Plus
13:45Eslovenia vs. SuizaDisney Plus
13:45Gales vs. BélgicaDisney Plus
13:45Irlanda del Norte vs. AlemaniaDisney Plus
13:45Islandia vs. FranciaESPN, Disney Plus y ViX
13:45Macedonia del Norte vs. KazajistánDisney Plus
13:45Suecia vs. KosovoDisney Plus
13:45Ucrania vs. AzerbaiyánDisney Plus

Partidos de hoy por las Eliminatorias CONCACAF

HorariosPartidosCanales
19:00Honduras vs. Haití1xBet
21:00Costa Rica vs. Nicaragua1xBet

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HoraPartidoCanal
16:30Platense vs. Deportivo RiestraTyC Sports y Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Primera Chile

HoraPartidoCanal
14:00U de Chile vs. PalestinoBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia (Primera A)

HorariosPartidosCanales
17:15Once Caldas vs. Ind. MedellínRCN Nuestra Tele y Bet 365
19:30Fortaleza vs. Boyacá ChicóRCN Nuestra Tele y Bet 365

Partidos de hoy por la Copa Ecuador

HorariosPartidosCanales
18:00Independiente del Valle vs. U Católica1xBet

Partidos de hoy amistosos internacionales

HorariosPartidosCanales
07:45Uzbekistán vs. UruguayBet365

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HoraPartidoCanal
20:30UMECIT vs. Sporting San Miguelito

Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

