¿A qué hora juega Brasil vs Japón y en qué canal pasan la transmisión del amistoso?
Brasil enfrenta a Japón en un amistoso internacional que se disputará este martes 14 de octubre como preparación para el Mundial 2026.
Se viene un nuevo compromiso para la selección de Carlo Ancelotti. Brasil vs Japón se enfrentan el martes 14 de octubre a las 5:30 a. m. (hora de Perú) es un amistoso internacional y se disputará en el Estadio Ajinomoto, en Tokio.
¿A qué hora juega Brasil vs Japón?
Estos son los principales horarios del amistoso de Brasil que tiene a Vinicius y Rodrygo como las máximas figuras:
- Perú, Ecuador y Colombia: 5:30 a.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 6:30 a.m.
- Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 7:30 a.m.
- México y Centroamérica: 4:30 a.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:30 a.m.
- España: 12:30 p.m.
Brasil vs Japón: canal y dónde ver
- Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, SporTV yGlobo
- España: DAZN
- Estados Unidos: ESPN Deportes / ESPN+
¿Cómo viene Brasil y Japón a este amistoso?
La Canarinha que tiene a Carlo Ancelotti al mando, viene de disputar un amistoso internacional el pasado viernes. El resultado fue de 5-0 a favor de Brasil. De hecho en este encuentro brilló Rodrygo tras marcar un doblete. Además, Vinicius también anotó un gol.
Otro de las grandes joyas brasileñas que brilló y también marcó dos tantos fue Estevao, la estrella del Chelsea. El futbolisa de solo 18 años empieza a ganarse un nombre con su selección y sueña con conquistar el Mundial 2026 que se disputará el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá.
Por su parte, Japón enfrentó a Paraguay el viernes pasado. La selección asiática empató 2-2 con los sudamericanos gracias a los goles de Koki Ogawa y Ayase Ueda.
