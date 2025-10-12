0

¿A qué hora juega Brasil vs Japón y en qué canal pasan la transmisión del amistoso?

Brasil enfrenta a Japón en un amistoso internacional que se disputará este martes 14 de octubre como preparación para el Mundial 2026.

Sandra Morales
Brasil y Japón se enfrentan en un amistoso internacional
Brasil y Japón se enfrentan en un amistoso internacional | FOTO: LIBERO
Se viene un nuevo compromiso para la selección de Carlo Ancelotti. Brasil vs Japón se enfrentan el martes 14 de octubre a las 5:30 a. m. (hora de Perú) es un amistoso internacional y se disputará en el Estadio Ajinomoto, en Tokio.

¿A qué hora juega Brasil vs Japón?

Estos son los principales horarios del amistoso de Brasil que tiene a Vinicius y Rodrygo como las máximas figuras:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 5:30 a.m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 6:30 a.m.
  • Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 7:30 a.m.
  • México y Centroamérica: 4:30 a.m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:30 a.m.
  • España: 12:30 p.m.

Brasil vs Japón: canal y dónde ver

  • Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, SporTV yGlobo
  • España: DAZN
  • Estados Unidos: ESPN Deportes / ESPN+

¿Cómo viene Brasil y Japón a este amistoso?

La Canarinha que tiene a Carlo Ancelotti al mando, viene de disputar un amistoso internacional el pasado viernes. El resultado fue de 5-0 a favor de Brasil. De hecho en este encuentro brilló Rodrygo tras marcar un doblete. Además, Vinicius también anotó un gol.

Otro de las grandes joyas brasileñas que brilló y también marcó dos tantos fue Estevao, la estrella del Chelsea. El futbolisa de solo 18 años empieza a ganarse un nombre con su selección y sueña con conquistar el Mundial 2026 que se disputará el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, Japón enfrentó a Paraguay el viernes pasado. La selección asiática empató 2-2 con los sudamericanos gracias a los goles de Koki Ogawa y Ayase Ueda.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

