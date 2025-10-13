0
Partidos de hoy EN VIVO, martes 14 de octubre: programación y dónde ver fútbol online

Agenda completa y programación de los partidos en vivo que se disputará este martes 14 de octubre. Continúan las clasificatorias para el Mundial 2026.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este martes 14 de octubre
Programación de partidos en vivo para este martes 14 de octubre | FOTO: LIBERO
Este martes 14 de octubre se disputa la última fecha FIFA del mes. Dentro de la programación tenemos partidos en vivo en las Eliminatorias para el Mundial 2026 a disputarse en Norteamérica. Además, en Perú continúa la Liga 1 y también hay amistosos internacionales. Revisa el horario y canales de transmisión.

México y Ecuador se enfrentan en Guadalajara en amistoso por fecha FIFA

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Melgar vs Alianza UniversidadL1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Eliminatorias Mundial 2026

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Seychelles vs GambiaFIFA+
11:00Algeria vs UgandaFIFA+
11:00Somalia vs MozambiqueFIFA+
11:00Guinea vs BotswanaFIFA+
11:00Nigeria vs BeninFIFA+
11:00Sudáfrica vs RuandaFIFA+
11:00Estonia vs MoldoviaESPN2, Disney+
12:00Qatar vs Emirates Árabes UnidosDisney+
13:45Arabia Saudita vs IraqDisney+
13:45Portugal vs HungríaDisney+
13:45Irlanda vs ArmeniaDisney+
13:45Italia vs IsraelESPN
13:45España vs BulgariaDisney+
13:45Letonia vs InglaterraESPN2, Disney+
13:45Andorra vs SerbiaDisney+
13:45Turquía vs GeorgiaDisney+
14:00Senegal vs MauritaniaFIFA+
14:00Moruecos vs CongoFIFA+
14:00Gabón vs BurundiFIFA+
14:00Costa de Marfil vs KenyaFIFA+
14:00Congo DR vs SudanFIFA+
18:00Curaçao vs Trinidad and TobagoYouTube, ESPN
19:00Jamaica vs BermudaYouTube, Paramount+
20:00Panama vs SurinameYouTube, RPC, TVN2 Panama
21:00El Salvador vs GuatemalaYouTube, Canal 4 El Salvador

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Atlético Nacional vs Deportivo CaliRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos amistosos de hoy

HORARIOPARTIDOSTV
5:30Japón vs BrasilSporTV, Globo, Zapping
6:00Corea del Sur vs ParaguayTVN, TVING, Coupang Play
7:00Iran vs Tanzania
11:00Noruega vs Nueva ZelandaDisney+
12:00Rusia vs BoliviaTuves, Futbol Canal
12:00Albania vs JordanDisney+
19:00Puerto Rico vs ArgentinaTyC Sports, Telefe Argentina
19:00Canada vs ColombiaRCN Nuestra Tele, Caracol TV
20:00USA vs AustraliafuboTV, UNIVERSO, Peacock
21:30Mexico vs EcuadorCanal del Futbol, fuboTV, FOX Deportes

Partidos de hoy en FA Cup

HORARIOPARTIDOSTV
13:45Brackley Town vs Woking
13:45Chester vs Morecambe
13:45Harborough Town vs Altrincham
13:45Hartlepool United vs Gainsborough Trinity
13:45St Albans City vs Banbury United
13:45Sutton United vs Farnham Town
13:45Truro City vs AFC Totton

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

