Partidos de hoy EN VIVO, martes 14 de octubre: programación y dónde ver fútbol online

Este martes 14 de octubre se disputa la última fecha FIFA del mes. Dentro de la programación tenemos partidos en vivo en las Eliminatorias para el Mundial 2026 a disputarse en Norteamérica. Además, en Perú continúa la Liga 1 y también hay amistosos internacionales. Revisa el horario y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIO PARTIDOS TV 18:00 Melgar vs Alianza Universidad L1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Eliminatorias Mundial 2026

HORARIO PARTIDOS TV 8:00 Seychelles vs Gambia FIFA+ 11:00 Algeria vs Uganda FIFA+ 11:00 Somalia vs Mozambique FIFA+ 11:00 Guinea vs Botswana FIFA+ 11:00 Nigeria vs Benin FIFA+ 11:00 Sudáfrica vs Ruanda FIFA+ 11:00 Estonia vs Moldovia ESPN2, Disney+ 12:00 Qatar vs Emirates Árabes Unidos Disney+ 13:45 Arabia Saudita vs Iraq Disney+ 13:45 Portugal vs Hungría Disney+ 13:45 Irlanda vs Armenia Disney+ 13:45 Italia vs Israel ESPN 13:45 España vs Bulgaria Disney+ 13:45 Letonia vs Inglaterra ESPN2, Disney+ 13:45 Andorra vs Serbia Disney+ 13:45 Turquía vs Georgia Disney+ 14:00 Senegal vs Mauritania FIFA+ 14:00 Moruecos vs Congo FIFA+ 14:00 Gabón vs Burundi FIFA+ 14:00 Costa de Marfil vs Kenya FIFA+ 14:00 Congo DR vs Sudan FIFA+ 18:00 Curaçao vs Trinidad and Tobago YouTube, ESPN 19:00 Jamaica vs Bermuda YouTube, Paramount+ 20:00 Panama vs Suriname YouTube, RPC, TVN2 Panama 21:00 El Salvador vs Guatemala YouTube, Canal 4 El Salvador

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 Atlético Nacional vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos amistosos de hoy

HORARIO PARTIDOS TV 5:30 Japón vs Brasil SporTV, Globo, Zapping 6:00 Corea del Sur vs Paraguay TVN, TVING, Coupang Play 7:00 Iran vs Tanzania 11:00 Noruega vs Nueva Zelanda Disney+ 12:00 Rusia vs Bolivia Tuves, Futbol Canal 12:00 Albania vs Jordan Disney+ 19:00 Puerto Rico vs Argentina TyC Sports, Telefe Argentina 19:00 Canada vs Colombia RCN Nuestra Tele, Caracol TV 20:00 USA vs Australia fuboTV, UNIVERSO, Peacock 21:30 Mexico vs Ecuador Canal del Futbol, fuboTV, FOX Deportes

Partidos de hoy en FA Cup

HORARIO PARTIDOS TV 13:45 Brackley Town vs Woking 13:45 Chester vs Morecambe 13:45 Harborough Town vs Altrincham 13:45 Hartlepool United vs Gainsborough Trinity 13:45 St Albans City vs Banbury United 13:45 Sutton United vs Farnham Town 13:45 Truro City vs AFC Totton

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.