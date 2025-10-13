- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, martes 14 de octubre: programación y dónde ver fútbol online
Agenda completa y programación de los partidos en vivo que se disputará este martes 14 de octubre. Continúan las clasificatorias para el Mundial 2026.
Este martes 14 de octubre se disputa la última fecha FIFA del mes. Dentro de la programación tenemos partidos en vivo en las Eliminatorias para el Mundial 2026 a disputarse en Norteamérica. Además, en Perú continúa la Liga 1 y también hay amistosos internacionales. Revisa el horario y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Melgar vs Alianza Universidad
|L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en Eliminatorias Mundial 2026
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Seychelles vs Gambia
|FIFA+
|11:00
|Algeria vs Uganda
|FIFA+
|11:00
|Somalia vs Mozambique
|FIFA+
|11:00
|Guinea vs Botswana
|FIFA+
|11:00
|Nigeria vs Benin
|FIFA+
|11:00
|Sudáfrica vs Ruanda
|FIFA+
|11:00
|Estonia vs Moldovia
|ESPN2, Disney+
|12:00
|Qatar vs Emirates Árabes Unidos
|Disney+
|13:45
|Arabia Saudita vs Iraq
|Disney+
|13:45
|Portugal vs Hungría
|Disney+
|13:45
|Irlanda vs Armenia
|Disney+
|13:45
|Italia vs Israel
|ESPN
|13:45
|España vs Bulgaria
|Disney+
|13:45
|Letonia vs Inglaterra
|ESPN2, Disney+
|13:45
|Andorra vs Serbia
|Disney+
|13:45
|Turquía vs Georgia
|Disney+
|14:00
|Senegal vs Mauritania
|FIFA+
|14:00
|Moruecos vs Congo
|FIFA+
|14:00
|Gabón vs Burundi
|FIFA+
|14:00
|Costa de Marfil vs Kenya
|FIFA+
|14:00
|Congo DR vs Sudan
|FIFA+
|18:00
|Curaçao vs Trinidad and Tobago
|YouTube, ESPN
|19:00
|Jamaica vs Bermuda
|YouTube, Paramount+
|20:00
|Panama vs Suriname
|YouTube, RPC, TVN2 Panama
|21:00
|El Salvador vs Guatemala
|YouTube, Canal 4 El Salvador
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Atlético Nacional vs Deportivo Cali
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos amistosos de hoy
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|5:30
|Japón vs Brasil
|SporTV, Globo, Zapping
|6:00
|Corea del Sur vs Paraguay
|TVN, TVING, Coupang Play
|7:00
|Iran vs Tanzania
|11:00
|Noruega vs Nueva Zelanda
|Disney+
|12:00
|Rusia vs Bolivia
|Tuves, Futbol Canal
|12:00
|Albania vs Jordan
|Disney+
|19:00
|Puerto Rico vs Argentina
|TyC Sports, Telefe Argentina
|19:00
|Canada vs Colombia
|RCN Nuestra Tele, Caracol TV
|20:00
|USA vs Australia
|fuboTV, UNIVERSO, Peacock
|21:30
|Mexico vs Ecuador
|Canal del Futbol, fuboTV, FOX Deportes
Partidos de hoy en FA Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:45
|Brackley Town vs Woking
|13:45
|Chester vs Morecambe
|13:45
|Harborough Town vs Altrincham
|13:45
|Hartlepool United vs Gainsborough Trinity
|13:45
|St Albans City vs Banbury United
|13:45
|Sutton United vs Farnham Town
|13:45
|Truro City vs AFC Totton
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.
