Bolivia vs. Rusia EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA

Continúa la preparación de la 'Verde' rumbo al repechaje. Bolivia vs. Rusia miden fuerzas este martes 14 de octubre en un vibrante partido amistoso internacional por fecha FIFA desde el VTB Arena de Moscú a partir de las 20:00 horas local (12:00 de Perú y 13:00 en territorio boliviano), con transmisión EN VIVO vía Canal Fútbol y Tuves. Entérate de todo lo relacionado al cotejo.

Bolivia ha comenzado con mucha ilusión su preparación con miras al repechaje intercontinental tras quedar en séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, pues logró su primer triunfo en condición de visita en el presente año al vencer a Jordania en tierras asiáticas por la mínima diferencia con tanto de Robson Matheus.

El combinado altiplánico quiere ganar más experiencias ante rivales de nivel previo a lo que será su participación en la repesca en marzo del 2026, por lo que ahora enfrentará a una selección de jerarquía. Todo hace indicar que el DT Óscar Villegas volverá a utilizar una formación 3-4-2-1, la cual sorprendió a propios y extraños, utilizando a su principal figura, Miguel Terceros, como un atacante retrasado.

La selección boliviana buscará su segundo triunfo de visita en el 2025 ante Rusia. Foto: FBF

Rusia viene arrastrando una sanción de no poder competir en ningún torneo internacional desde hace tres años, por lo que solo disputa algunos partidos amistosos para no perder rodaje con elencos competitivos de todo el mundo. Este 2025, los dirigidos por Valeri Karpin están invictos al ganar cinco de sus siete presentaciones, además de empatar los dos duelos veces restantes.

El conjunto ruso llega muy motivado pues el viernes pasado consiguió un sufrido triunfo 2-1 frente a Irán en Volgogrado con tantos de su principal delantero, Dmitri Vorobyov; y del mediocampista Aleksey Batrakov. Por ello, intentarán cerrar este mes con pleno de victorias ante una Bolivia que viene al alza futbolística.

Rusia quiere mantener su invicto en partidos amistosos este 2025 ante Bolivia. Foto: Team Russia

¿A qué hora juega Bolivia vs. Rusia?

El encuentro que protagonizarán la 'Verde' y el seleccionado ruso está pactado para dar inicio a partir de las 20:00 horas local (13:00 de Bolivia y 12:00 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa.

México: 11:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 12:00 horas

Bolivia, Venezuela: 13:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 13:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 14:00 horas

Inglaterra: 18:00 horas

Alemania, España, Francia, Italia: 19:00 horas

Rusia: 20:00 horas

¿Dónde ver Bolivia vs. Rusia EN VIVO?

Si no quieres perderte ninguna de las incidencias del compromiso amistoso entre Bolivia vs. Rusia, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Canal Fútbol y Tuves en todo el territorio altiplánico.

Bolivia vs. Rusia pronóstico: cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Rusia es ampliamente favorito para derrotar a la selección boliviana en condición de local por tener un plantel con mejor calidad de jugadores, además de que están jugando en casa. Revisa las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Rusia Empate Bolivia Te Apuesto 1.19 5.35 9.05 1xBet 1.21 7.80 15.00 Meridianbet 1.18 6.16 10.94

Bolivia vs. Rusia: posibles alineaciones

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquín, Diego Arroyo; Gabriel Villamil, Héctor Cuellar, Lucas Chávez, Roberto Fernández; Robson Matheus, Miguel Terceros, Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

Rusia: Matvéi Safónov; Ilya Vakhaniya, Viktor Melekhin, Maksim Osipenko, Aleksandr Silyanov; Danil Glebov, Aleksey Batrakov, Antón Miranchuk; Maksim Glushenkov, Zelimkhan Bakaev, Dmitri Vorobyov. DT: Valeri Karpin.

Bolivia: últimos resultados

Jordania 0-1 Bolivia | amistoso 2025

Bolivia 1-0 Brasil | fecha 18 Eliminatorias Conmebol 2026

Colombia 3-0 Bolivia | fecha 17 Eliminatorias Conmebol 2026

Bolivia 2-0 Chile | fecha 16 Eliminatorias Conmebol 2026

Venezuela 2-0 Bolivia | fecha 15 Eliminatorias Conmebol 2026

Rusia: últimos resultados

Rusia 2-1 Irán | amistoso 2025

Catar 1-4 Rusia | amistoso 2025

Rusia 0-0 Jordania | amistoso 2025

Bielorrusia 1-4 Rusia | amistoso 2025

Rusia 1-1 Nigeria | amistoso 2025

Bolivia: historial ante rivales de Europa

La selección boliviana ha enfrentado en 28 ocasiones a rivales de Europa en partidos amistosos y Copas del Mundo, con un historial muy desfavorable de tres victorias, cinco empates y 20 derrotas. Además, esta será la primera vez que la 'Verde' se enfrente a Rusia en su historia.

¿Dónde juega Bolivia vs. Rusia?

El escenario donde Rusia recibirá a Bolivia en partido amistoso internacional por fecha FIFA de octubre será el VTB Arena, también conocido como Lev Yashin Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad rusa de Moscú que cuenta con una capacidad total para 27 mil espectadores.