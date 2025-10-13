Argentina vs Puerto Rico EN VIVO con Lionel Messi: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Las selecciones de Argentina y Puerto Rico se enfrentan en un amistoso internacional de fecha FIFA en el Chase Stadium de Florida, Estados Unidos. Ambos elencos tienen un cita para este martes 14 de octubre a partir de las 19:00 hora peruana (21:00 horas de Argentina). La transmisión de este encuentro va por Telefe y TyC Sports para el gusto de los aficionados.

Una de las novedades en este encuentro es la convocatoria de Lionel Messi para el choque internacional. Como se conoce, la 'Pulga' fue el gran ausente en el pasado partido amistoso ante Venezuela. Ahora, al estar en óptimas condiciones, el '10' regresa a su equipo en su afán de sumar minutos y seguir aportando lo mejor de sí en el combinado albiceleste.

Argentina parte como claro favorito para llevarse la victoria, ante un conjunto de Puerto Rico que no logró conseguir su boleto a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, la intención del plantel centroamericano es potenciar a sus nuevos valores para así competir de cara al siguiente proceso clasificatorio.

Un aspecto clave para la albiceleste es que está prácticamente asegurada su presencia en el Bombo 1 del sorteo del Mundial 2026. Sin embargo, tratará de sacar un buen resultado que le permita sumar puntos para el ranking FIFA y seguir firme en su invicto que viene arrastrando desde hace varios meses.

Argentina y Puerto Rico anuncian partido amistoso de fecha FIFA.

¿Cuándo juega Argentina vs Puerto Rico?

El partido entre Argentina vs Puerto Rico se juega este martes 14 de octubre en el Chase Stadium de Florida, Estados Unidos. La escuadra albiceleste se alista para lo que será la Copa del Mundo 2026, por lo que contará con su plantel completo bajo la dirección de Lionel Scaloni.

¿A qué hora juega Argentina vs Puerto Rico?

Este cotejo amistoso entre Argentina y Puerto Rico inicia a partir de las 19:00 hora peruana (00:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 18:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19:00 horas

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico: 20:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 21:00 horas

Lionel Messi entrenó con Argentina y sumará minutos en amistoso.

¿Dónde ver Argentina vs Puerto Rico?

El partido entre Argentina vs Puerto Rico se verá por la señal en vivo de Telefe y TyC Sports para todo el territorio argentino. Del mismo modo, te damos a conocer los canales oficiales por país para disfrutar de estos emocionantes 90 minutos:

Argentina: Telefe, TyC Sports, TyC Sports Play

Canadá: BeIN Sports Connect, fuboTV, Fanatiz

Irán: IRIB Varzesh

México: Disney Plus Premium, ESPN 4

Puerto Rico: Fanatiz USA

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports Connect, Amazon Prime Video, Tubi

Argentina vs Puerto Rico: posibles alineaciones

Argentina: Rulli; Montiel, Balerdi, Rivero, Acuña; Mac Allister, Moreno, Nico González; Simeone, López, Paz.

Puerto Rico: Cutler; Cardona, Calderón, Paris, Ríos; Ydrach, O'Neill, Díaz; Echevarria, Rivera, De León.

Argentina vs Puerto Rico: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Argentina es amplio favorito para llevarse la victoria ante Puerto Rico en este amistoso internacional de fecha FIFA. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a millones de aficionados: