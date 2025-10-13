- Hoy:
Canadá vs Colombia EN VIVO: a qué hora juegan, apuestas y dónde ver partido amistoso
Colombia se medirá contra Canadá en Estados Unidos en partido amistoso por fecha FIFA. Horarios y canales para ver EN VIVO el compromiso.
Colombia vs. Canadá EN VIVO juegan este martes 14 de octubre en Sports Illustrated Stadium, Harrison, New Jersey, Estados Unidos. El partido amistoso internacional, por fecha FIFA, iniciará a las 19:00 horas y contará con la transmisión de RCN y Caracol TV. Ambas escuadras se alistan para su participación en el Mundial 2026.
Tras golear 4-0 a México, el equipo de Néstor Lorenzo cierra su gira por Estados Unidos ante Canadá. Si bien se trata de un amistoso, los jugadores quieren demostrar al entrenador (que pasó por Melgar) que merecen estar en la lista para la Copa del Mundo.
Contra la 'Tri', Kevin Serna fue titular y debutó con la selección absoluta de Colombia. El ex atacante de Alianza Lima demostró que su buen momento en Fluminense no es un golpe de suerte y dejó gratas sensaciones entre los fanáticos.
El entrenador de Colombia no dudó en resaltar el buen trabajo que realizó Serna. Aseguró que cumplió con las órdenes tácticas y le faltó suerte para poner su nombre en el marcador.
"Serna que es la primera vez que lo vimos, hizo un trabajo un poco sucio, jugó de carrilero para seguir a Gallardo hacia atrás, después lo tenía que atacar, pero estoy muy conforme con lo que hizo, hizo lo que le pedimos y le faltó la suerte de tener posibilidad de gol", señaló el DT.
El atacante no ocultó su emoción por debutar con la selección colombiana: "Es una linda manera de debutar, es un resultado positivo, ahora debemos preparar lo que viene".
Colombia ganó a México con autoridad
David Ospina es otra de las sorpresas en la lista de convocados de Lorenzo para los partidos ante México y Canadá. El portero expresó su felicidad por volver a defender la camiseta de su país.
"Muy feliz de volver a actuar, son muchos sentimientos encontrados, fue un partido complejo", puntualizó el arquero, quien tiene la gran oportunidad de jugar ante Canadá.
¿A qué hora juegan Colombia vs. Canadá?
Los horarios para ver el compromiso amistoso entre Colombia contra Canadá:
- México: 18:00 horas
- Colombia, Perú y Ecuador: 19:00 horas
- Chile y Venezuela: 20:00 horas
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 21:00 horas
- España: 2:00 horas (día siguiente)
¿Dónde ver Colombia vs. Canadá?
El amistoso entre Colombia y Canadá será transmitido EN VIVO por Caracol TV y RCN Nuestra Tele, para el territorio colombiano. En Canadá el compromiso estará disponible por Amazon Prime Video.
Colombia vs. Canadá: Historial
Ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones: 2 amistosos y un duelo oficial (en la final de la Copa Oro 200).
- Canadá 0-1 Colombia
- Canadá 2-0 Colombia
- Colombia 3-0 Canadá
Colombia vs. Canadá: Apuestas
|Apuestas
|Canadá
|Empate
|Colombia
|Betsson
|3.95
|3.70
|1.82
|Betano
|4.30
|3.60
|1.85
|Bet365
|4.50
|3.40
|1.80
|1XBet
|4.15
|3.73
|1.96
|CoolBet
|4.00
|3.50
|1.87
|DoradoBet
|4.20
|3.80
|1.80
Posible alineación de Colombia vs. Canadá
Colombia: David Ospina, Daniel Muñoz, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, James Rodríguez, Jaminton Campaz, Luis Díaz y Luis Suárez.
Canadá: Maxime Crépeau, Niko Sigur, Joel Waterman, Derek Cornelius, Richie Laryea, Ismael Koné, Nathan-Dylan Saliba, Ali Ahmed, Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin.
