¿A qué hora juega Colombia vs Canadá EN VIVO y qué canal transmite el partido amistoso?
Revisa a qué hora se juega el partido entre Colombia vs Canadá por amistoso internacional como parte de su preparación para el Mundial 2026.
Se viene el partido amistoso entre Colombia vs Canadá como preparación para el Mundial 2026. El encuentro a disputarse este martes 14 de octubre en el estadio Red Bull Arena de New Jersey, en Estados Unidos, genera expectativa en los hinchas y promete emociones. Por ello, a continuación conoce todos los detalles para que no te pierdas el compromiso.
¿A qué hora juega Colombia vs Canadá?
Estos son los principales horarios del amistoso entre las selecciones de Colombia vs Canadá:
- Costa Rica, El Salvador, México: 7:00 p.m.
- Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 8:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela: 9:00 p.m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 9:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10:00 p.m.
Colombia vs Canadá: canal y dónde ver
- Brasil: Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Xsports
- Canadá: fuboTV Canada, RDS App, OneSoccer, Amazon Prime Video, TSN5, TSN1, RDS Info
- Chile: RCN Nuestra Tele
- Colombia: Caracol Play, ditu, Caracol TV, Deportes RCN En Vivo, RCN Nuestra Tele
- Costa Rica: RCN Nuestra Tele
- Ecuador: RCN Nuestra Tele
- México: Fanatiz Mexico, RCN Nuestra Tele
- Perú: RCN Nuestra Tele
- España: RCN Nuestra Tele
- Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, Integrated Sports, RCN Nuestra Tele
- Venezuela: RCN Nuestra Tele
¿Cómo llegan Colombia y Canadá a este amistoso?
La selección colombiana de Néstor Lorenzo llega con una contundente victoria sobre México en un partido amistoso disputado en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos. El elenco ‘cafetero’, que tiene al ex atacante de Alianza Lima, Kevin Serna, como una de las novedades en su convocatoria, busca consolidar su juego pensando en el Mundial 2026.
Tras no estar en la anterior Copa del Mundo, el combinado colombiano quiere hacer una mejor campaña en esta cita mundialista con sus principales figuras. De esta manera, llega al choque contra los norteamericanos con la moral a tope.
Por su parte, la selección de Canadá viene de perder por la mínima frente a Australia en su respectivo encuentro de preparación, por lo que buscarán recuperar el paso ante el complicado conjunto sudamericano que llega al estadio Red Bull Arena de New Jersey como favorito.
