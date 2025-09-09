0
Perú vs Paraguay EN VIVO por Eliminatorias 2026
¡Explota El Alto! Miguel Terceros anota el 1-0 de Bolivia ante Brasil con un polémico penal

Bolivia pone picante la definición por el repechaje al anotar el primer gol del partido ante Brasil con un penal polémico bien ejecutado por Miguel Terceros.

Mauricio Ubillus
Miguel Terceros marcó de penal el primer tanto de Bolivia a Brasil por Eliminatorias 2026.
Miguel Terceros marcó de penal el primer tanto de Bolivia a Brasil por Eliminatorias 2026. | Composición Líbero
La selección boliviana le pone mucho suspenso a la última fecha de las Eliminatorias 2026, porque en los instantes finales del primer tiempo marcó el 1-0 ante Brasil gracias a un polémico penal que fue revisado por el VAR y terminó cambiándola por gol Miguel Terceros con una exquisita definición. Con este resultado, la 'Verde' se va al descanso en puestos de clasificación al repechaje.

Más información en breve...

AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

