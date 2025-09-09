- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Perú vs Paraguay
- Venezuela vs Colombia
- Bolivia vs Brasil
- Ecuador vs Argentina
- Chile vs Uruguay
- La Tinka
¡Explota El Alto! Miguel Terceros anota el 1-0 de Bolivia ante Brasil con un polémico penal
Bolivia pone picante la definición por el repechaje al anotar el primer gol del partido ante Brasil con un penal polémico bien ejecutado por Miguel Terceros.
La selección boliviana le pone mucho suspenso a la última fecha de las Eliminatorias 2026, porque en los instantes finales del primer tiempo marcó el 1-0 ante Brasil gracias a un polémico penal que fue revisado por el VAR y terminó cambiándola por gol Miguel Terceros con una exquisita definición. Con este resultado, la 'Verde' se va al descanso en puestos de clasificación al repechaje.
Video: Latina Televisión
Más información en breve...
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50