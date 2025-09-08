Perú vs Paraguay EN VIVO por Eliminatorias: cuándo juegan, alineaciones y pronóstico del partido

Se termina la pesadilla para la Blanquirroja. Perú enfrenta a Paraguay en lo que será el último partido de las Eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026. El encuentro está programado para que se inicie a partir de las 6:30 p. m. hora local 8:30 hora de Asunción y la transmisión desde el Estadio Nacional estará a cargo de Movistar Deportes, ATV, América TV y GEN.

Perú, sin chances de clasificar al Mundial, saldrá en busca del triunfo para cerrar la campaña de la mejor manera. La consigna es ganar por el honor y, sobre todo, para no terminar últimos en la tabla de posiciones, ya que apenas superamos por dos puntos a Chile que cierra ante Uruguay.

En la previa del partido, el técnico Óscar Ibáñez ensayó el once titular que mandará al gramado del Nacional en busca de la tercera victoria en toda la eliminatoria. Hay tres cambios con respecto al equipo que viene de ser goleado por Uruguay. La primera variante es en la zaga defensiva. Entra Zambrano por Abram, la otra modificación es Renato Tapia en reemplazo de Erick Noriega y finalmente en la zona ofensiva con el ingreso de Joao Grimaldo por Kevin Quevedo.

Por su parte, Paraguay ya advirtió que vienen a Lima con el firme propósito de ganar y cerrar con broche de oro su clasificación al Mundial 2026. Como se sabe, la última vez que la Albirroja disputó una Copa del Mundo fue en Sudáfrica 2010, donde llegaron a jugar hasta la instancia de cuartos de final, siendo superados por España.

Paraguay clasificó de forma directa al Mundial 2026

A diferencia de partidos pasados donde la hinchada llenaba cualquier estadio, parece que esta fecha será completamente distinta. Según se pudo apreciar en la página que vende las entradas para el Perú vs. Paraguay, ninguna tribuna se agotó. Por lo tanto, y después de mucho tiempo, el Estadio Nacional no lucirá un lleno total.

Perú vs Paraguay: entradas

Occidente Central: S/. 540.00

Occidente Lateral: S/. 410.00

Occidente Lateral visita: S/. 410.00

Oriente Central: S/. 310.00

Oriente Lateral: S/. 219.00

Sur: S/. 79.00

Norte: S/. 79.00

Pack Familiar Oriente Central: (2 adultos + 2 niños): S/. 77.50. (precio por persona).

Perú vs Paraguay: pronóstico

APUESTAS PERÚ X PARAGUAY BETSSON 2.22 3.05 3.70 BETANO 2.25 3.15 3.85 1XBET 2.33 3.15 3.66 BETSAFE 2.22 3.05 3.70 DORADOBET 2.22 3.00 3.80

Perú vs Paraguay: hora y fecha

El martes 9 de septiembre juega Perú y Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. El partido está programado para que se inicie a partir de las 6:30 p. m. hora peruana. Revisa aquí el resto de horarios en el mundo:

México: 5.30 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 6.30 p. m. (Los Ángeles)

España: 1.30 a.m. (viernes 5)

Perú vs Paraguay: donde se jugará

El Estadio Nacional de Lima es la casa oficial de la selección nacional. Por lo tanto, Perú enfrentará a Paraguay en el coloso mencionado, que cuenta con una capacidad máxima para más de 43.000 espectadores. Recordemos que se encuentra ubicado en la urbanización Santa Beatriz, en el Cercado de Lima, entre la Avenida Paseo de la República y la Calle José Díaz.

Perú vs Paraguay: historial

Ambas selecciones registran un rico historial de enfrentamientos entre amistosos, Copa América y Eliminatorias. Perú ganó 18 veces, Paraguay venció 23 y se registran 17 empates:

Perú 0-0 Paraguay - amistoso

Paraguay 0-0 Perú - Eliminatorias

Perú 1-0 Paraguay - amistoso

Perú 2-0 Paraguay Eliminatorias

Perú 3 (4-0) 3 Paraguay - Copa América

Paraguay 2-2 Perú - Eliminatorias

Perú 1-0 Paraguay - amistosos

Paraguay 1-4 Perú - Eliminatorias

Perú 1-0 Paraguay - Eliminatorias

Perú vs Paraguay: alineaciones

PERÚ: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera, Luis Ramos.

PARAGUAY: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Matías Galarza, Alejandro Romero Gamarra; Ángel Romero, Antonio Sanabria.