¿A qué hora juega Chile vs Uruguay y en que canal ver último partido de las Eliminatorias?

Se cierran las Eliminatorias 2026 y Chile enfrenta a Uruguay el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Santiago, por la última fecha de las clasificatorias. El partido está programado para disputarse en el Estadio Nacional de Santiago a partir de las 18:30 hora peruana / 20:30 hora local.

¿A qué hora juega Chile vs Uruguay?

El último partidos de las Eliminatorias 2026 inicia a partir de las 19:30 horas de Chile (21:30 horas de Uruguay). Revisa aquí los principales horarios en los diferentes países del mundo:

México: 17:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 18:30 horas

Chile, Bolivia, Venezuela: 19:30 horas

Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay: 20:30 horas

¿En que canal ver partido Chile vs Uruguay?

Argentina: TyC Sports

Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, SporTV

Chile: Chilevisión, Mega

Ecuador: El Canal del Fútbol

México: ViX, Amazon Prime Video

Perú: Youtube Movistar Deportes

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos: fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes

¿Cómo llega Chile y Uruguay?

Por un lado está Chile que busca cerrar de la mejor forma este doloroso proceso de Eliminatorias. La 'Roja' que tuvo una rotación intensa de técnicos. Empezaron con Eduardo Berizzo siguió Ricardo Gareca y ahora están con Nicolás Córdova de forma interina; sin embargo, todos fracasaron en su intento y los sureños nuevamente se quedaron sin ir al Mundial.

Últimos 6 partidos oficiales de Chile:

Chile 0–3 vs Brasil

Chile 0–2 vs Bolivia

Chile 0–1 vs Argentina

Chile 0–0 vs Ecuador

Chile 0–1 vs Paraguay

Por su parte, el Uruguay de Marcelo Bielsa marcha tercero en la tabla de posiciones y el jueves pasado aseguraron su clasificación de forma directa al Mundial 2026. De hecho, la celeste viene de golear 3-0 a Perú y busca hacer lo propio con Chile, que es último en la tabla de posiciones.

Últimos partidos oficiales de Uruguay