¿A qué hora juega Chile vs Uruguay y en que canal ver último partido de las Eliminatorias?
Hora y canal de transmisión del partido de Chile contra Uruguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026 a disputarse este martes 9 de septiembre.
Se cierran las Eliminatorias 2026 y Chile enfrenta a Uruguay el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Santiago, por la última fecha de las clasificatorias. El partido está programado para disputarse en el Estadio Nacional de Santiago a partir de las 18:30 hora peruana / 20:30 hora local.
¿A qué hora juega Chile vs Uruguay?
El último partidos de las Eliminatorias 2026 inicia a partir de las 19:30 horas de Chile (21:30 horas de Uruguay). Revisa aquí los principales horarios en los diferentes países del mundo:
- México: 17:30 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 18:30 horas
- Chile, Bolivia, Venezuela: 19:30 horas
- Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay: 20:30 horas
¿En que canal ver partido Chile vs Uruguay?
- Argentina: TyC Sports
- Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, SporTV
- Chile: Chilevisión, Mega
- Ecuador: El Canal del Fútbol
- México: ViX, Amazon Prime Video
- Perú: Youtube Movistar Deportes
- España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+
- Estados Unidos: fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes
¿Cómo llega Chile y Uruguay?
Por un lado está Chile que busca cerrar de la mejor forma este doloroso proceso de Eliminatorias. La 'Roja' que tuvo una rotación intensa de técnicos. Empezaron con Eduardo Berizzo siguió Ricardo Gareca y ahora están con Nicolás Córdova de forma interina; sin embargo, todos fracasaron en su intento y los sureños nuevamente se quedaron sin ir al Mundial.
Últimos 6 partidos oficiales de Chile:
Chile 0–3 vs Brasil
Chile 0–2 vs Bolivia
Chile 0–1 vs Argentina
Chile 0–0 vs Ecuador
Chile 0–1 vs Paraguay
Por su parte, el Uruguay de Marcelo Bielsa marcha tercero en la tabla de posiciones y el jueves pasado aseguraron su clasificación de forma directa al Mundial 2026. De hecho, la celeste viene de golear 3-0 a Perú y busca hacer lo propio con Chile, que es último en la tabla de posiciones.
Últimos partidos oficiales de Uruguay
- Uruguay 3-0 Perú
- Uruguay 2–0 vs Venezuela
- Uruguay 0–2 vs Paraguay
- Uruguay 0–0 vs Bolivia
- Uruguay 0–1 vs Argentina
- Uruguay 3–1 vs Perú
